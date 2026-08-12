برلماني: توجيهات الرئيس بإطلاق منصة تفاعلية تفتح أمام الشباب مسارًا جديدا من المشاركة

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تتيح لشباب مصر طرح أفكارهم ومبادراتهم، تعكس رؤية واضحة تعتبر الشباب شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل الدولة، وليس مجرد فئة مستهدفة ببرامج التمكين والتأهيل.

بناء مسار مؤسسي يستوعب أفكار الشباب

وقال لاوندي، إن أهم ما تحمله المبادرة هو الانتقال من الاستماع إلى الشباب إلى بناء مسار مؤسسي يستوعب أفكارهم ويمنحها فرصة حقيقية للوصول إلى أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وجود منصة وطنية بهذا الحجم يمكن أن يفتح المجال أمام طاقات وأفكار ربما لم تجد من قبل القناة المناسبة للوصول إلى مؤسسات الدولة.

وأضاف أن مصر تمتلك جيلًا جديدًا لديه قدرة كبيرة على الابتكار والتعامل مع التكنولوجيا والمتغيرات المتسارعة، مؤكدًا أن الاستفادة من هذه القدرات تتطلب توفير بيئة تشجع على المبادرة، وتكافئ الأفكار الجادة، وتمنح الشباب فرصة التجربة والتعلم وتحمل المسؤولية.

التمكين الحقيقي للشباب

وأوضح عضو مجلس النواب ، أن التمكين الحقيقي يبدأ عندما يشعر الشاب أن صوته مسموع وأن فكرته يمكن أن تتحول إلى مشروع أو مبادرة أو سياسة عامة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة لاختيار الأفكار الواعدة ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها.

وأشار لاوندي، إلى أن بناء وعي الشباب لا يقل أهمية عن تأهيلهم مهنيًا، خاصة في ظل اتساع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتدفق المعلومات بصورة غير مسبوقة، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى جيل قادر على التفكير والتحليل والتحقق، وليس مجرد التفاعل السريع مع الأحداث.

وشدد على أن دعم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية يمثلان أحد أهم المسارات لترسيخ الانتماء، لأن الشباب عندما يشارك في حل مشكلة داخل محيطه ويتحمل مسؤولية تجاه مجتمعه، فإنه يكتسب خبرة عملية في القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية.

وأكد لاوندي، أن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة بأن تكون شريكًا في هذه الرؤية، من خلال اكتشاف الكفاءات الشابة، وتوفير التدريب السياسي والمجتمعي، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل العام.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى عقلية شابة لا تنتظر الحلول الجاهزة، وإنما تمتلك الجرأة على اقتراح حلول جديدة، والقدرة على تنفيذها، والاستعداد لتحمل نتائجها، وهو ما يجعل الاستثمار في الشباب استثمارًا مباشرًا في قدرة الدولة على التطور والاستمرار.

واختتم النائب جرجس لاوندي تصريحاته قائلًا: "توجيهات الرئيس اليوم تقول للشباب بوضوح: أفكاركم لها مكان، وطموحاتكم لها مساحة، ودوركم في بناء الوطن ليس مؤجلًا إلى الغد. وكلما منحنا الشباب فرصة أكبر للمشاركة، منحنا مصر فرصة أكبر لاكتشاف حلول جديدة وصناعة مستقبل أكثر قوة."