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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تمكين الشباب استثمار بمستقبل مصر.. وثقتنا في قدراتهم بلا حدود

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الاحتفال بـ اليوم العالمي للشباب يمثل مناسبة مهمة لتجديد التأكيد على أن الشباب هم الثروة الحقيقية لأي وطن، والقوة القادرة على صناعة المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص، مشددًا على أن الدولة المصرية تمتلك طاقات شبابية واعدة تحتاج إلى مزيد من الدعم والتأهيل وفتح مسارات حقيقية أمامها للمشاركة في الحياة العامة وصناعة القرار.

 

اليوم العالمي للشباب 

وقال الخولي إن الشباب المصري أثبت على مدار السنوات الماضية أنه قادر على تحمل المسؤولية والقيام بدور مؤثر في مختلف المجالات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، مؤكدًا أن الرهان على الشباب ليس مجرد شعار، وإنما ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة التي تتطلب أجيالًا جديدة تمتلك العلم والوعي والمهارة والقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وأشار إلى أن تمكين الشباب يجب ألا يقتصر على منحهم الفرص فقط، وإنما يتطلب إعدادهم وتأهيلهم وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من النجاح والاستمرار، وفي مقدمتها التعليم الجيد، والتدريب المتخصص، وتنمية المهارات القيادية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج وريادة الأعمال، إلى جانب إتاحة المجال أمامهم للمشاركة السياسية والمجتمعية بصورة مسؤولة وفاعلة.

وشدد الخولي على أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل السياسي للشباب، باعتبارها أحد أهم المسارات لإعداد كوادر قادرة على ممارسة العمل العام بوعي ومسؤولية، مؤكدًا أن وجود شباب يمتلكون المعرفة بأدوات العمل البرلماني والسياسي وآليات إدارة الملفات والقضايا المجتمعية يمثل إضافة حقيقية للحياة السياسية المصرية.

وأضاف أن الشباب في القرى والمحافظات يجب أن يحظوا بنفس الاهتمام والفرص المتاحة لأقرانهم في المدن الكبرى، خاصة أن لديهم طاقات وأفكارًا وتجارب واقعية نابعة من احتياجات مجتمعاتهم المحلية، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى الشباب في المحافظات والتعرف على رؤيتهم للمشكلات الخدمية والتنموية يمكن أن يسهم في الوصول إلى حلول أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.

وأكد النائب سمير الخولي أن المرحلة المقبلة تتطلب من الشباب الانتقال من مرحلة انتظار الحلول إلى المشاركة في صناعة الحل، من خلال المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي والمشاركة في الأحزاب والمؤسسات السياسية والمجتمع المدني، مع ضرورة الالتزام بالحوار واحترام الرأي الآخر والابتعاد عن الاستقطاب والشائعات والمعلومات غير الموثقة.

كما دعا الشباب إلى استثمار أدوات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية، وتحويلها من مجرد وسيلة للتعبير إلى مساحة للتعلم ونشر الوعي وطرح الأفكار والمبادرات، مؤكدًا أن الوعي أصبح أحد أهم عناصر الأمن والاستقرار، وأن الشباب هم الفئة الأكثر قدرة على مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة من خلال المعرفة والمعلومة الصحيحة.

واختتم الخولي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك جيلًا من الشباب قادرًا على استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحمل مسؤولية المستقبل، قائلًا: «ثقتنا في الشباب المصري كبيرة، لكن هذه الثقة يجب أن تتحول إلى فرص حقيقية للتعلم والمشاركة والإنجاز، فالشباب ليسوا فقط قادة المستقبل، بل شركاء أساسيون في صناعة حاضر مصر ومستقبلها».

اليوم العالمي للشباب البرلمان النواب مجلس النواب

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