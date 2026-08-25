رئيس جامعه دمياط: منصة لتأهيل الطلاب وتحويل الأبحاث المتميزة إلى تطبيقات

أكد رئيس جامعة دمياط، أن مؤتمر “ علماء المستقبل ٦” يسهم في تعليم الطلاب فكرة البحث العلمي وخطواته، وإكسابهم المهارات اللازمة لإعداد الأبحاث والمشاركة العلمية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الأبحاث المتميزة التي يقدمها الطلاب خلال المؤتمر والعمل على تحويلها إلى مجالات تطبيقية تحقق مردودًا حقيقيًا للمجتمع.

كان قد افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، والأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط ، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الطلابي السادس لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية والطلاب الوافدين، الذي تنظمه جامعة دمياط اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ ويمتد على مدار يومين ، تحت شعار «علماء المستقبل 6»، بحضور الأستاذ الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، والأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي ، رئيس جامعة حورس ، وعدد من رؤساء الجامعة السابقين، والأستاذ الدكتور المتولي مصطفى سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والعميد أركان حرب محمد مصطفى خليفة المستشار العسكري لمحافظة دمياط، والسادة عمداء الكليات ووكلاءها وأعضاء هيئة التدريس إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والطلاب المشاركين.

واستهلت فعاليات الجلسة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، أعقبته تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الطالب محمد السيسي، رئيس اتحاد طلاب جامعة دمياط، الذي رحب بمحافظ دمياط ورئيس الجامعة والسادة الحضور، مشيدًا بما تقدمه الجامعة من رعاية واهتمام بطلابها ودعم مشاركاتهم العلمية والأنشطة المختلفة.

رحبت الدكتورة نعمة الله محمد حسن، أمين المؤتمر، بالسادة الحضور والطلاب المشاركين بأبحاثهم وأعمالهم الفنية، مؤكدة أهمية مشاركة الطلاب وحرصهم على استكمال أعمالهم البحثية والفنية، مشيرة إلى أن عدد الأبحاث المشاركة بالمؤتمر تجاوز 200 بحث، بمشاركة جامعات حكومية من الدلتا والوجهين البحري والقبلي، إلى جانب الجامعات الخاصة والأهلية، مع تصدر جامعة دمياط من حيث عدد الأبحاث المقدمة.

المؤتمر فرصه للشباب

وأوضحت أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للطلاب لاكتساب الخبرات العلمية، ومناقشة أعمالهم وأفكارهم البحثية، والتفاعل مع زملائهم والباحثين المشاركين، بما يسهم في تنمية قدراتهم العلمية والبحثية.

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة غادة الصياد، عميدة كلية الفنون التطبيقية ومقرر المؤتمر، عن تقديرها لإقامة هذا الحدث، مؤكدة أنه يعكس اهتمام الدولة المصرية بشباب الباحثين وطلاب الجامعات، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل مناسبة علمية وإنسانية مهمة، وفرصة للطلاب للتعلم واكتساب معارف وخبرات جديدة.

وثمنت الدكتورة غادة الصياد جهود الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة، رئيس المؤتمر، ورؤساء اللجان والمشرفين على أبحاث الطلاب، وما بذلوه من جهود أسهمت في خروج المؤتمر بالصورة التي تليق بجامعة دمياط وطلابها.

وخلال كلمته، رحب الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، بمحافظ دمياط ورئيس الجامعة والمستشار العسكري للمحافظة والسادة الحضور، موجّهًا الشكر إلى رؤساء الجامعة السابقين، وإلى الراحل الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة الأسبق، لدورهم في المبادرة بفكرة المؤتمر والعمل على تنفيذها.

شكر رئيس الجامعة السابق

كما وجه الشكر إلى الأستاذ الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة السابق، وإلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لرعايته للمؤتمر وحرصه على إقامته، إلى جانب توجيه الشكر للجان المنظمة والطلاب المشاركين والزملاء القائمين على رعاية الطلاب والمدينة الجامعية، والمهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ.

وفي كلمته، استأذن الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، الحضور في الوقوف دقيقة حدادًا على روح الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، الذي وافته المنية، قبل أن يرحب بمحافظ دمياط والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الجامعات الحاضرين ، وجميع الحضور.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة رئيس المؤتمر، ورؤساء اللجان، ورؤساء جامعة دمياط السابقين، والسادة الإعلاميين المشاركين في تغطية فعاليات المؤتمر، مشيدًا بدور الراحل الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والأستاذ الدكتور ممدوح نعمة الله، في إحياء فكرة المؤتمر التي تواصل جامعة دمياط تنظيمها للعام السادس على التوالي.

كلمه محافظ دمياط

من جانبه، رحب الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، برئيس الجامعة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمستشار العسكري لمحافظة دمياط، مشيدًا بالدعم الذى تقدمه الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبحث العلمي والشباب.

وأثنى محافظ دمياط على فكرة المؤتمر وإتاحته الفرصة أمام الطلاب والشباب للمشاركة العلمية واكتساب الخبرات، مؤكدًا أن نجاح مثل هذه الفعاليات ودعم البحث العلمي يسهمان في بناء قدرات الشباب ودعم مسيرة التنمية، متمنيًا لجميع الطلاب المشاركين التوفيق والنجاح.

وعقب الكلمات الافتتاحية، استكملت الأستاذة الدكتورة داليا المتبولي، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية، تقديم فعاليات المؤتمر، خلفًا للأستاذ الدكتور محمد ماهر، الأستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، الذي تولى افتتاح وتقديم فقرات المؤتمر، حيث شهدت الجلسة تكريم عدد من قيادات الجامعة السابقين والحاليين، والشخصيات العامة والمشاركين والداعمين للمؤتمر، تقديرًا لإسهاماتهم ودورهم في دعم فعالياته.

قائمه المكرمين بالمؤتمر

وشملت قائمة المكرمين العميد أركان حرب محمد مصطفى خليفة، المستشار العسكري لمحافظة دمياط، وتكريم اسم الراحل الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي، وتسلم الدرع نيابة عنه الأستاذ الدكتور ممدوح صوفان، رئيس جامعة دمياط الأسبق، إلى جانب تكريم الأستاذ الدكتور ممدوح صوفان، والأستاذ الدكتور رمضان طنطاوي، والأستاذ الدكتور السيد دعدور، وتسلم الدرع نيابة عنه الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة، والأستاذ الدكتور ممدوح نعمة الله، والأستاذ الدكتور طلعت سحلول، والأستاذ الدكتور علي أبو الحمايل، وتسلم الدرع نيابة عنه الأستاذ الدكتور المتولي مصطفى سليم.

كما شمل التكريم الأستاذة الدكتورة غادة الصياد، عميدة كلية الفنون التطبيقية، والأستاذة الدكتورة نعمة الله محمد حسن، أمين المؤتمر، والأستاذ الدكتور السعيد محمد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والأستاذ الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ونواب رئيس الجامعة، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات الداعمة للمؤتمر.

كما جرى تكريم الأستاذ فوزي الجوجري، عضو مجلس النواب، والأستاذ أمير الصديق، عضو مجلس النواب، والمهندس وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد بخيت، والدكتور عبد العزيز حجازي، تقديرًا لجهودهم ودعمهم للمؤتمر.

وفي إطار دعم الجامعة لأبنائها المتميزين، شهدت فعاليات التكريم تكريم عدد من أبطال الجامعة الرياضيين، من بينهم الطالب يحيى عماد إبراهيم، بكلية علوم الرياضة، والطالبة ميرنا محمد الطنطاوي، لاعبة رفع الأثقال بكلية علوم الرياضة، تقديرًا لما حققاه من إنجازات رياضية مشرفة.

وتأتي فعاليات المؤتمر في إطار حرص جامعة دمياط على دعم الطلاب وتشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض أفكارهم وأبحاثهم، والتواصل العلمي مع نظرائهم من مختلف الجامعات، بما يسهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على الإسهام في مسيرة التنمية وخدمة المجتمع.

وعقب انتهاء فعاليات الجلسة الافتتاحية والتكريم، انتقلت فعاليات المؤتمر إلى الجلسات العلمية، التي شهدت عرض ومناقشة الأبحاث الطلابية المشاركة في مختلف المجالات، وسط مشاركة واسعة من طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية.