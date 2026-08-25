تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24599 طن تشمل : 2850 طن علف بنجر و 17750 طن يوريا و 737 طن ابلاكاش و 3262 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24986 طن تشمل : 1711 طن خشب زان و 21257 طن ذرة و 2018 طن حديد .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 854 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1742 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16103 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 24472 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5629 حركة .