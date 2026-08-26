جامعة أسوان تستعد لاستقبال الطلاب الجدد.. موعد توقيع الكشف الطبي

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الطبية بالجامعة مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد، وفق جدول زمني منظم يبدأ من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر القادم 2026 ويستمر حتى الخميس 1 أكتوبر 2026، وذلك بمختلف مقراتها بصحاري ومدينة أسوان الجديدة وأبو الريش والنفق، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد،ويأتي تنظيم أعمال الكشف الطبي ضمن خطة الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وحرصها على توفير خدمات متكاملة ومنظمة منذ اليوم الأول لالتحاق الطلاب بالحياة الجامعية، مع العمل على سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصول الطلاب على الخدمة الطبية، والحد من التكدس داخل مقار الكشف الطبي.

وأكد الدكتور أشرف أمام عبدالرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تعمل وفق خطة متكاملة استعدادا لانطلاق العام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى أن ملف استقبال الطلاب الجدد يحظى باهتمام كبير من إدارة الجامعة، باعتباره نقطة الانطلاق الحقيقية للطلاب في مسيرتهم الجامعية.

وقال الدكتور أشرف، أننا نحرص في جامعة أسوان على أن يبدأ أبناؤنا الطلاب عامهم الجامعي في أجواء منظمة وميسرة، ولذلك تم إعداد جدول واضح ومحدد للكشف الطبي يراعي توزيع الطلاب على مختلف الكليات ومقار الكشف، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنهاء الإجراءات دون تكدس أو تأخير.

العام الجامعى

وأضاف "امام" أن الخدمة الطبية جزء أصيل من منظومة الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها، ونعمل باستمرار على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما يتواكب مع توجه الجامعة نحو تقديم خدمات جامعية متكاملة تضع الطالب في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن مختلف قطاعات الجامعة تعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب الجدد، بما يضمن بداية قوية ومنظمة للعام الجامعي 2026/2027.

ومن جانبها،أوضحت الدكتورة هبة عرفة مدير الإدارة العامة لشؤون الطبية بالجامعة، أن الإدارة الطبية بالجامعة رفعت درجة الاستعداد لتنفيذ برنامج الكشف الطبي للطلاب الجدد وفق الجدول المحدد، مشيرة إلى أن توزيع الطلاب على المواعيد و المقارات المختلفة يستهدف تحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط.

كما تم إعداد جدول الكشف الطبي بصورة تضمن تنظيم حركة الطلاب وتيسير الإجراءات أمامهم، ونؤكد أهمية التزام كل طالب بالموعد المحدد لكلية، والحضور في مقر الكشف الموضح بالجدول، حتى نتمكن من تقديم الخدمة الطبية بسرعة وكفاءة. وان فرق العمل الطبية والإدارية مستعدة لاستقبال الطلاب الجدد، ونعمل على توفير الأجواء المناسبة لإنهاء إجراءات الكشف الطبي بصورة منظمة، مع تقديم كل التيسيرات الممكنة للطلاب خلال فترة الكشف الطبي،

الجامعة تناشد الطلاب الالتزام بالمواعيد

وناشدت جامعة أسوان جميع الطلاب الجدد ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لكلياتهم، والحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر الكشف الموضح في الجدول، بما يضمن انتظام العمل وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأكدت الإدارة العامة للشؤون الطبية أن أعمال الكشف الطبي تبدأ يوميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مطالبة الطلاب بالالتزام بالمواعيد المحددة لكل كلية وفقًا للجدول المعلن، بما يسهم في انتظام سير العمل وسرعة الانتهاء من الإجراءات.

ويأتي جدول الكشف الطبي للطلاب الجدد علي النحو التالي مقر الكشف

الكلية

6/9/2026

الأحد

أسوان الجديدة

الطب

7/9/2026

الاثنين

أبو الريش

الهندسة

8/9/2026

الثلاثاء

هندسة الطاقة

هندسة الطاقة

9/9/2026

الأربعاء

صحاري

الطب البيطري

10/9/2026

الخميس

صحاري

العلوم

13/9/2026

الأحد

صحاري

كلية التمريض

14/9/2026

الاثنين

أبو الريش

التجارة

15/9/2026

الثلاثاء

أسوان الجديدة

الألسن

16/9/2026

الأربعاء

أسوان الجديدة

الآثار

17/9/2026

الخميس

صحاري

الزراعة

20/9/2026

الأحد

تربية

التربية عام/أساسي/طفولة

21/9/2026

الاثنين

تربية

التربية عام/أساسي/طفولة

22/9/2026

الثلاثاء

تربية

التربية النوعية

23/9/2026

الأربعاء

صحاري

معاهد

24/9/2026

الخميس

أسوان الجديدة

الحقوق

27/9/2026

الأحد

أسوان الجديدة

الآداب

28/9/2026

الاثنين

أسوان الجديدة

دار العلوم

29/9/2026

الثلاثاء

صحاري

معهد التمريض

30/9/2026

الأربعاء

صحاري

علوم الرياضة

1/10/2026

الخميس،صحاري

الخدمة الاجتماعية.