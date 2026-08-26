أجواء روحانية في احتفال أوقاف أسوان بذكرى المولد النبوي

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر بكورنيش النيل.

وذلك بحضور ، واللواء رماح هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن فضيلة الدكتور محمد حازم مدير عام أوقاف أسوان ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، وبمشاركة العديد من القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية والشعبية.

وقدم المهندس عمرو لاشين بإسم أهالى المحافظة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه المناسبة العزيزة ، معرباً عن خالص التهانى القلبية لمواطنى أسوان ، وللشعب المصرى.

المولد النبوي الشريف

وأكد المحافظ على أهمية وفضل هذه المناسبة العطرة ، وأن نقتدى بسيرة نبى الهدى لترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم الرفيعة والسامية ، مع ضرورة إستلهام العظة والعبرة منها فى حياتنا الشخصية والعامة من أجل النهوض بأنفسنا ومصرنا الحبيبة.

و تضمنت فعاليات الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلى طلحة ، ثم إلقاء كلمات من رجال الدين عن هذه المناسبة العطرة ، وكذا مجموعة من الإبتهالات والتواشيح الدينية الشيخ مصطفى البنبانى .