بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام شنقا لأولاد عم لقتلـهما شخصا وإصابة آخرين بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء،بمعاقبة شخصين، أبناء عم، غيابيًا بالإعدام شنقا، والسجن 10 سنوات لآخر " والد المتهم الاول" بعد إدانتهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر خصومة ثأرية بمركز ديروط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم زيدان، وراجي محمود أحمد، وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.

وتعود أحداث القضية رقم 31833 لسنة 2025 جنايات ديروط إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني يحيى، ووجود قتيل ومصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص مقتل عبدالعليم ر. ع، وإصابة مصطفى م. خ، وعلي ح. ع، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزي.

وكشفت تحريات النقيب محمد جمال، معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: عمرو ع. ع (35 عامًا - هارب)، وتامر ج. ع (38 عاما وعصام الدين ع. ت (64 عامًا)، والد الأول .

وأضافت التحريات أن المجني عليهم كانوا يستقلون سيارة بإحدى الطرق، فتتبعهم المتهمون بسيارة أخرى، ثم تعمدوا الاصطدام بسيارتهم من الخلف لإجبارها على التوقف، قبل أن يطلق المتهمان الأول و الثاني وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم، فيما اقتصر دور المتهم الأخير على الاتفاق والمشاركة مع باقي المتهمين في التخطيط لارتكاب الجريمة.

وأسفر الحادث عن مقتل أحد المجني عليهم وإصابة اثنين آخرين، فيما أكدت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خصومة ثأرية سابقة بين الطرفين، والمحرر بشأنها القضية رقم 6411 إداري ديروط لسنة 2017.

وبعد تداول جلسات المحاكمة وسماع مرافعات الدفاع ومناقشة أدلة الثبوت، عاقبت المحكمة المتهمين الهاربين بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات لوالد الأول.