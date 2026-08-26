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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سبيكة 5 جرامات بكام؟.. أسعار السبائك الذهب عيار 24 اليوم

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
رشا عوني

بعد ارتفاع أسعار الذهب بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، يترقب الجميع باستمرار أسعار الذهب يومياً وخاصة أسعار السبائك الذهب باعتبارها الأكثر طلباً للراغبين في الاستثمار في الذهب،  فيلجأ الكثير لـ شراء الجنيه الذهب أو شراء سبيكة 5 جرام أو سبيكة 10 جرام لاستثمار مبلغ مالي في الذهب وحفظه لأطول فترة ممكنة، لذا هناك إقبال كبير على معرفة أسعار السبائك اليوم الأربعاء 26 أغسطس باعتبارها الأكثر انتشاراً وضماناً بسوق الذهب.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر بعد انخفاض الأسعار - اليوم السابع

أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء


وبحساب قيمة السبائك وفقا لسعر الذهب عيار 24 البالغ 7451 جنيه للجرام، جاءت الأسعار النظرية للأوزان المختلفة كالتالي:

- سبيكة ذهب 1 جرام: 7508.57 جنيه.
- سبيكة ذهب 2.5 جرام: 18771.43 جنيه.
- سبيكة ذهب 5 جرام: 37542.85 جنيه.
- سبيكة ذهب 10 جرام: 75085.70 جنيه.
- سبيكة ذهب 20 جرام: 150171.40 جنيه.
- سبيكة ذهب 31.10 جرام: 233516.53 جنيه.

وتعادل سبيكة 31.10 جرام وزن أونصة ذهب واحدة، وتبلغ قيمتها وفقا لسعر عيار 24 نحو 233.5 ألف جنيه قبل إضافة المصنعية والرسوم.

أسعار سبائك الذهب اليوم.. الـ 5 جرامات بكام؟

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7,451 جنيهًا، مقابل 7,520 جنيهًا أمس، منخفضًا بقيمة 69 جنيهًا، بينما بلغ إجمالي تراجعه منذ الاثنين نحو 109 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6,830 جنيهًا اليوم، مقابل 6,893 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 63 جنيهًا، وبإجمالي تراجع بلغ 100 جنيه منذ الاثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,520 جنيهًا، مقابل 6,580 جنيهًا أمس، متراجعًا بقيمة 60 جنيهًا، بينما وصل إجمالي انخفاضه خلال يومين إلى 95 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,588 جنيهًا اليوم، مقابل 5,640 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 52 جنيهًا، ليصل إجمالي تراجعه منذ الاثنين إلى 82 جنيهًا.

أما عيار 14 فسجل نحو 4,346 جنيهًا، مقابل 4,387 جنيهًا أمس، متراجعًا بقيمة 41 جنيهًا، وبإجمالي انخفاض بلغ 64 جنيهًا منذ الاثنين.

كما واصل الجنيه الذهب تراجعه لليوم الثاني، ليسجل نحو 52,160 جنيهًا اليوم الأربعاء، مقابل 52,640 جنيهًا أمس، بخسارة بلغت 480 جنيهًا في يوم واحد.

وسجلت أوقية الذهب في السوق المحلية نحو 231,752.01 جنيه اليوم، مقابل 233,898.15 جنيه أمس.
 

اسعار الذهب اسعار السبائك الذهب سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة 10 جرام سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر عيار 21 سعر عيار 18

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