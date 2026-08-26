الذهب يواصل الهبوط.. عيار 21 يخسر 95 جنيهًا.. آخر تحديث

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، لتسجل مختلف الأعيرة انخفاضات جديدة مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، وسط استمرار موجة الهبوط في السوق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,520 جنيهًا اليوم، مقابل 6,580 جنيهًا أمس الثلاثاء، ليتراجع بقيمة 60 جنيهًا خلال يوم واحد، بينما بلغ إجمالي تراجعه منذ الاثنين نحو 95 جنيهًا، بعدما سجل 6,615 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب، فسجل اليوم نحو 52,160 جنيهًا، مقابل 52,640 جنيهًا أمس، متراجعًا بقيمة 480 جنيهًا خلال يوم واحد، بينما فقد نحو 760 جنيهًا منذ الاثنين، بعدما سجل 52,920 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7,451 جنيهًا، مقابل 7,520 جنيهًا أمس، منخفضًا بقيمة 69 جنيهًا، بينما بلغ إجمالي تراجعه منذ الاثنين نحو 109 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6,830 جنيهًا اليوم، مقابل 6,893 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 63 جنيهًا، وبإجمالي تراجع بلغ 100 جنيه منذ الاثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,520 جنيهًا، مقابل 6,580 جنيهًا أمس، متراجعًا بقيمة 60 جنيهًا، بينما وصل إجمالي انخفاضه خلال يومين إلى 95 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,588 جنيهًا اليوم، مقابل 5,640 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 52 جنيهًا، ليصل إجمالي تراجعه منذ الاثنين إلى 82 جنيهًا.

أما عيار 14 فسجل نحو 4,346 جنيهًا، مقابل 4,387 جنيهًا أمس، متراجعًا بقيمة 41 جنيهًا، وبإجمالي انخفاض بلغ 64 جنيهًا منذ الاثنين.

كما واصل الجنيه الذهب تراجعه لليوم الثاني، ليسجل نحو 52,160 جنيهًا اليوم الأربعاء، مقابل 52,640 جنيهًا أمس، بخسارة بلغت 480 جنيهًا في يوم واحد.

وسجلت أوقية الذهب في السوق المحلية نحو 231,752.01 جنيه اليوم، مقابل 233,898.15 جنيه أمس.