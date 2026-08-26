الجنيه الذهب يخسر 840 جنيهًا.. تراجع جديد في الأسعار اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، لتسجل موجة انخفاض جديدة لليوم الثاني على التوالي، وسط تراجع ملحوظ في أسعار مختلف الأعيرة، وسجل الجنيه الذهب اليوم نحو 52,080 جنيهًا، متراجعًا بقيمة 560 جنيهًا مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عندما بلغ 52,640 جنيهًا، وبالمقارنة مع سعره يوم الاثنين، فقد خسر الجنيه الذهب نحو 840 جنيهًا خلال يومين.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 52,080 جنيهًا، مقابل 52,640 جنيهًا أمس، ليفقد 560 جنيهًا خلال يوم واحد.

وبمقارنة السعر الحالي بسعر الاثنين الماضي البالغ 52,920 جنيهًا، يكون الجنيه الذهب قد تراجع بنحو 840 جنيهًا خلال يومين فقط.

وتعد تحركات الجنيه الذهب من أبرز المؤشرات التي يترقبها الراغبون في الادخار والاستثمار، خاصة مع ارتباط قيمته بسعر الذهب عيار 21 وحركة السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار مختلف أعيرة الذهب انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7,440 جنيهًا، مقابل 7,520 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 80 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,510 جنيهات، مقابل 6,580 جنيهًا أمس، ليتراجع بقيمة 70 جنيهًا.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 5,580 جنيهًا، مقابل 5,640 جنيهًا أمس، منخفضًا بقيمة 60 جنيهًا.

كما سجل عيار 22 نحو 6,820 جنيهًا، وعيار 14 نحو 4,340 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب في السوق المحلية نحو 231,409.87 جنيه، مقارنة بنحو 233,898.15 جنيه أمس الثلاثاء.