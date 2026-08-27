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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضد الزلازل وسكنها نصف فناني مصر.. 10 معلومات عن عمارة الإيموبيليا الشهيرة

عمارة الإيموبيليا
عمارة الإيموبيليا
مريم عزت

حسمت محافظة القاهرة الجدل المثار حول عمارة الإيموبيليا بوسط البلد، نافية ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإغلاق المحال الموجودة أسفل العمارة تمهيدًا لهدمها.

وأكدت المحافظة أن عمارة الإيموبيليا، الواقعة على ناصية شارعي قصر النيل وشريف باشا بوسط القاهرة، تعد من أبرز المباني التراثية في القاهرة الخديوية، وتتمتع بالحماية القانونية باعتبارها من العقارات التراثية ذات الطراز المعماري المتميز.

وأوضحت محافظة القاهرة أن إخلاء بعض المحال الموجودة أسفل العمارة جاء نتيجة انتهاء العلاقة الإيجارية بين مالكي المحال والمستأجرين، وليس تمهيدًا لهدم المبنى.

10 معلومات عن عمارة الإيموبيليا

تُعد عمارة الإيموبيليا واحدة من أشهر المباني التاريخية في وسط القاهرة، وارتبط اسمها بتاريخ الفن والسياسة والمجتمع المصري على مدار عقود، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

١- بدأ المليونير المصري أحمد عبود باشا بناء عمارة الإيموبيليا عام 1938، لتصبح لاحقًا واحدة من أبرز العلامات المعمارية في منطقة وسط القاهرة.

٢- تقع العمارة في موقع مميز بوسط القاهرة، على ناصية شارعي قصر النيل وشريف باشا، بالقرب من أهم معالم منطقة القاهرة الخديوية.

٣- قام المهندسان الإيطاليان ماكس أذرعي وجاستون روسي بتصميم العمارة على الطراز الفرنسي، بما يتناسب مع الطابع المعماري المميز لمنطقة وسط القاهرة في ذلك الوقت.

٤- تعتبر الإيموبيليا من أبرز بنايات القاهرة الخديوية، وهي من العقارات التراثية ذات الطراز المعماري المتميز 

٥- تضم عمارة الإيموبيليا أكثر من 300 وحدة، ما جعلها عند إنشائها من أكبر وأهم العمارات السكنية في القاهرة.

٦-  يوجد أسفل العمارة نحو 40 متجرًا، وشهدت هذه المحال على مدار العقود نشاطًا تجاريًا متنوعًا بحكم موقع المبنى في قلب وسط القاهرة.

٧- من أبرز ما يميز تصميم العمارة وجود مكان مخصص لانتظار نحو 100 سيارة على الأقل، وهو ما كان يعد أمرًا لافتًا بالنسبة لمبنى سكني في فترة إنشائه.

٨- تذكر المعلومات التاريخية عن المبنى أنه شُيد بأساسات قوية صُممت بحيث لا تتأثر بالزلازل، وهو ما ارتبط بتميز العمارة الهندسي منذ إنشائها.

٩- استغرق بناء الإيموبيليا 3 سنوات، وشارك في تشييدها أكثر من 4 آلاف عامل، لتصبح عند اكتمالها واحدة من أفخم العمارات السكنية في المملكة المصرية خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات.

١٠- ارتبط اسم الإيموبيليا بعدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة، ومن أشهر قاطنيها محمد عبد الوهاب، نجيب الريحاني، أنور وجدي، ليلى مراد وإبراهيم باشا عبد الهادي رئيس الوزراء آنذاك .

محافظة القاهرة عمارة الإيموبيليا وسط البلد

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