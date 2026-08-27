لذيذة ومفيدة .. طريقة عمل فتة الباذنجان باحترافية

إذا كنتي من محبي الاكلات الغير تقليدية نقدم إليكي طريقة عمل فتة الباذنجان فتة مثل الطهاة المحترفين

طريقة عمل فتة الباذنجان

المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة

2 رغيف عيش بلدي أو شامي

2 كوب زبادي

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة كبيرة خل

عصير نصف ليمونة

2 حبة طماطم مفرومة

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود

رشة كمون

زيت للقلي أو القليل من الزيت للشوي

بقدونس مفروم للتقديم

خطوات عمل فتة الباذنجان باحترافية

1. قطعي الباذنجان مكعبات، ورشي عليه قليلًا من الملح واتركيه 10 دقائق، ثم جففيه.

2. اقلي الباذنجان في زيت ساخن حتى يصبح ذهبيًا، أو ادهنيه بقليل من الزيت واشويه في الفرن للحصول على فتة أخف.

3. قطعي العيش إلى مكعبات وحمريه في الفرن أو في قليل من الزيت حتى يصبح مقرمشًا.

4. لتحضير صوص الزبادي: اخلطي الزبادي مع الطحينة والثوم والخل والليمون والملح والكمون.

5. في طاسة، ضعي الطماطم المفرومة مع صلصة الطماطم وقليلًا من الزيت، وتبليها بالملح والفلفل واتركيها عدة دقائق حتى تتسبك.

6. في طبق التقديم، ضعي طبقة العيش المحمص، ثم الباذنجان، ثم صوص الطماطم.

7. أضيفي خليط الزبادي والطحينة على الوجه، وزيني بالبقدونس.

ضعي صوص الزبادي والعيش قبل التقديم مباشرة حتى يظل العيش مقرمشًا ولا يصبح طريًا جدًا.