الوادي الجديد تتابع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وتوجه بتسريع الإجراءات

عقد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا مع المسؤولين المعنيين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والوقوف على نسب الإنجاز والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

تعزيز منظومة التقنين بعدد إضافي من الموظفين

وناقش الاجتماع، سبل تسريع وتيرة العمل، وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم، مع التأكيد على أهمية إنهاء الملفات المستوفاة وفق الإجراءات القانونية المحددة.

ووجّه محمد كجك بسرعة استكمال أعمال المعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة، مع الالتزام بالدقة في مراجعة البيانات والملفات، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الإجراءات وإتمام العقود للمستحقين.

كما وجّه بتعزيز منظومة التقنين بعدد إضافي من الموظفين، لدعم فرق العمل وتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الملفات، بما يحقق المستهدفات ويخفف الأعباء عن المواطنين.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ورفع معدلات الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.