فايا يونان تحتفل بخطوبتها من المصور بهرام .. صور

احتفلت المطربة السورية فايا يونان بخطوبتها من المصور سرجون هرمز بهرام، في أجواء اتسمت بالخصوصية والفرحة، قبل أن تقرر مشاركة جمهورها جانبًا من هذه المناسبة السعيدة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت فايا يونان على توثيق لحظات من احتفالها بالخطوبة، من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها مع متابعيها، لتكشف عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها الشخصية، وسط تفاعل واسع من جمهورها ومحبيها الذين حرصوا على تهنئتها بهذه المناسبة.

وأرفقت فايا الصور بتعليق قصير عبّرت من خلاله عن مشاعرها تجاه هذه اللحظة، حيث كتبت: «أجمل من أي صورة رسمتها بخيالي»، في رسالة حملت قدرًا كبيرًا من الفرح والرومانسية، وعكست خصوصية المناسبة بالنسبة إليها.

وجاء إعلان الخطوبة ليحظى باهتمام محبي الفنانة السورية، خاصة أنها اعتادت أن تشارك جمهورها جانبًا من تفاصيل حياتها الفنية، بينما تحافظ في الوقت نفسه على مساحة من الخصوصية فيما يتعلق بحياتها الشخصية.

وتفاعل متابعو فايا يونان مع صور الخطوبة، متمنين لها ولخطيبها سرجون هرمز بهرام حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، وأن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة تحمل لهما الكثير من اللحظات الجميلة.

وتُعد فايا يونان من أبرز الأصوات السورية التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة على الساحة الغنائية العربية، بفضل أسلوبها الخاص وصوتها الهادئ الذي ارتبط بعدد من الأغنيات التي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.

ومع احتفالها بخطوبتها، خطفت فايا يونان الأنظار ليس فقط بصورها، وإنما أيضًا بالطريقة العفوية التي أعلنت بها عن فرحتها، لتتحول المناسبة إلى واحدة من أبرز اللحظات الشخصية التي شاركتها الفنانة مع جمهورها خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه المناسبة لتضيف فصلًا جديدًا إلى حياة فايا يونان، التي تعيش بالتوازي نشاطًا فنيًا وجماهيريًا، بينما يترقب جمهورها دائمًا أعمالها الغنائية الجديدة وظهورها في الحفلات والمناسبات الفنية.

واختارت فايا أن تختصر مشاعرها تجاه هذه اللحظة في كلمات بسيطة، إلا أن تعليقها «أجمل من أي صورة رسمتها بخيالي» حمل الكثير من الدلالات، خاصة أن خطيبها يعمل في مجال التصوير، وهو ما منح الصور التي وثقت المناسبة لمسة خاصة تتناسب مع طبيعة عمله.

وبين أجواء الاحتفال واللحظات التي حرصت فايا على مشاركتها، بدت الخطوبة مناسبة استثنائية في حياة الفنانة السورية، التي استقبلت تهاني جمهورها ومحبيها، وسط أمنيات بأن تظل السعادة حاضرة في خطواتها المقبلة على المستويين الشخصي والفني