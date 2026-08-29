المشدد 10 سنوات وغرامة لسائق تسبب فى وفاة 4 مواطنين وإصابة 40 آخرين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تباع قاد مركبة تحت تأثير الحشيش وتسبب فى وفاة 4 مواطنين وإصابة 40 آخرين بطريق القاهرة السويس بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم وتغريمه 10 آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.



صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر محمد يوسف وسامح عبد الغنى العنتبلي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل فراج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم رضا أحمد، ويعمل تباع وعامل بورشة إطارات بإحراز جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وتسبب خطأ فى موت 4 مواطنين بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله الجسيم ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن استقل مركبته واصطدم بالمجنى عليهم وهو تحت تأثير المخدر بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليهم حال سيره بالطريق العام ونجم عن ذلك إصاباتهم التى أودت بحياتهم.



وأضافت التحقيقات تسبب المتهم خطأ فى إصابة 40 من المواطنين المجنى عليهم، وأكدت شهادة الرائد شرطة أحمد صلاح كمال محمود، معاون مباحث قسم شرطة بدر، أنه على أثر تبلغه بوقوع حادث جسيم بطريق السويس اتجاه القاهرة، انتقل لمكان الحادث وتمكن من ضبط المتهم والذى بمواجهته أقر بأنه قائد المركبة المتسببة فى الحادث وأنه جفاه النوم حال قيادته للمركبة وفوجىء بتوقف السيارات مما أدى إلى اصطدامه بهم ثم لاذ بالفرار خشية ضبطه.