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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل ضد متهمين باقتحام شقة سيدة كينية في البساتين

المتهمان
المتهمان
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق حبس شخصين في اتهامهما بمحاولة اقتحام شقة تقيم بها سيدات من الجنسية الكينية بمنطقة البساتين، بعد ظهورهما أمام الشقة وانتحالهما صفة مندوبي توصيل 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين متهمين بمحاولة اقتحام شقة تقيم بها سيدات من الجنسية الكينية بمنطقة البساتين، بعد ظهورهما أمام الشقة وانتحالهما صفة مندوبي توصيل.

الواقعة بدأت عندما توجه المتهمان إلى الشقة الكائنة بشارع الجزيرة بدائرة قسم شرطة البساتين، وادعيا أنهما تابعان لإحدى شركات توصيل الطلبات، في محاولة للدخول إلى محل سكن السيدات.

وحسب ما تم تداوله من مقطع فيديو، تمكنت السيدات من منع المتهمين من دخول الشقة، بعدما دفعن الباب من الداخل وحاولن إبقاءه مغلقًا، فيما فر المتهمان من المكان دون التمكن من اقتحام الشقة.

وعقب تداول الواقعة، جرى فحص مقطع الفيديو وتحديد هوية المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

جهات التحقيق حبس شخصين سيدة كينية البساتين مندوبي توصيل

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