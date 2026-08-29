فحص فيديو سائق يقود سيارة ويترك يديه عن عجلة القيادة

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد سيارة أثناء سيره على أحد الطرق، بينما يترك يديه عن عجلة القيادة ويؤدي حركات استعراضية خلال القيادة، في مشهد يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

ويُظهر الفيديو، بحسب المشاهد المتداولة، عدم تركيز قائد السيارة على التحكم الكامل في المركبة أثناء سيرها، بما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها ووقوع حادث، خاصة مع وجود مركبات ومواطنين آخرين على الطريق.

وتجري الجهات المختصة فحصًا لمقطع الفيديو للتحقق من مكان الواقعة وهوية قائد السيارة وملابسات تصوير المقطع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ارتكاب مخالفات أو تعريض حياة المواطنين للخطر.