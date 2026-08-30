استعدادا لافتتاحه.. رئيس غرفة القاهرة يتفقد تجهيزات معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر

حرص أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، على تفقد التجهيزات والخطوات التنفيذية والتنظيمية، اليوم الأحد، لمعرض «أهلًا مدارس 2026» الرئيسي بالقاهرة، والمقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، وذلك في إطار متابعة الغرفة المستمرة للاستعدادات النهائية للمعرض وحرصها على خروجه بالصورة التي تليق بأهميته.

رافق العشري خلال جولته صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض، وايهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو لجنة المعارض ، ووليد مختار مستشار أيمن العشري، ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة، وفيصل عبد العاطي المسؤول الإعلامي بغرفة القاهرة، حيث تفقدوا مختلف أجنحة المعرض، وتابعوا أعمال التجهيز والتسكين، واطمأنوا على سير الخطوات التنفيذية والتنظيمية وفقًا للخطة الموضوعة.

وخلال الجولة، شدد أيمن العشري على أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات في أسرع وقت، مع ضرورة الاهتمام بكل التفاصيل التنظيمية التي تضمن سهولة حركة المواطنين داخل المعرض وتوفير بيئة مناسبة للعارضين والمترددين عليه.

ووجه العشري بضرورة أن تكون الخصومات المقدمة داخل المعرض مناسبة وحقيقية، بما يحقق الهدف الأساسي من إقامة «أهلًا مدارس»، مؤكدًا أن غرفة القاهرة تستهدف من خلال المعرض مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مساندة المواطن تأتي على رأس أولويات الغرفة، مشددًا على أن تقديم أسعار مناسبة لا ينفصل عن ضرورة الحفاظ على جودة السلع المعروضة، حتى يحصل المواطن على منتجات جيدة بأسعار تنافسية، بما يعزز الثقة في المعرض ويحقق الفائدة المرجوة منه.

كما شدد العشري على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال التسكين والتجهيز، والتنسيق بين لجنة المعارض والجهاز التنفيذي للغرفة والعارضين، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات لضمان جاهزية المعرض قبل استقبال المواطنين.

تأتي الجولة في إطار المتابعة المباشرة التي يحرص عليها أيمن العشري لمراحل تنفيذ معرض «أهلًا مدارس»، بالتنسيق مع لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد، حيث تتواصل أعمال التجهيز والتسكين والاستعدادات التنظيمية تمهيدًا لانطلاق المعرض الرئيسي بالقاهرة.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور صباح الأربعاء 2 من سبتمبر المقبل حتى 15 من الشهر نفسه.