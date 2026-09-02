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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرق عمل بالإدارات والمدارس.. تعليم الإسكندرية تستعد للعام الدراسي الجديد

اجتماع بتعليم الإسكندرية
اجتماع بتعليم الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، ومديري المدارس بإدارات شرق الإسكندرية والمنتزه أول والمنتزه ثان، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد خلال الاجتماع أهمية الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، ورفع درجة الجاهزية داخل المدارس، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشددًا على أن تطوير جودة التعليم وتحقيق الانضباط داخل المدارس يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة.

فريق عمل لدعم الطلاب غير القادرين

وأكد مدير المديرية تشكيل فرق عمل داخل الإدارات والمدارس لحصر الطلاب غير القادرين والعمل على دعمهم في سداد المصروفات الدراسية، بما يضمن عدم وجود أي عائق مادي أمام انتظامهم في الدراسة، مع التأكيد على الحفاظ على خصوصية الطلاب وأسرهم.

وشدد على توفير الحقائب والأدوات المدرسية بالمجان للطلاب غير القادرين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان توفير المستلزمات الأساسية للطلاب مع بداية العام الدراسي.

لا يوجد عجز في أعداد المعلمين

وخلال الاجتماع، أكد أبوزيد على عدم وجود عجز في أعداد المعلمين، مشددا على استمرار المتابعة الدقيقة لتوزيع القوى البشرية بما يضمن سد أي احتياجات تظهر داخل المدارس وتحقيق الاستقرار في العملية التعليمية.

زيارات للمشروعات القومية لتعزيز الانتماء

كما وجّه أبو زيد بأهمية تنظيم زيارات ميدانية للطلاب إلى المشروعات القومية والتنموية، لتعريفهم بما تشهده الدولة من مشروعات وإنجازات في مختلف القطاعات، وربط العملية التعليمية بالواقع العملي، بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الطلاب.

رفع كفاءة محيط المدارس

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على ضرورة التنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة محيط المدارس وتنظيف الشوارع والمناطق المحيطة بها، وإزالة أي إشغالات أو مظاهر قد تؤثر على سلامة الطلاب أو انتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على ظهور المدارس بالشكل اللائق مع بداية العام الدراسي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية للاستعدادات داخل جميع المدارس، وسرعة التعامل مع أي معوقات، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد في أجواء مستقرة وآمنة، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الإسكندرية.

الإسكندرية تعليم العام الدراسي الإدارات التعليمية مديري المدارس

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