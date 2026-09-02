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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يُراهن على بيراميدز في الدوري: «الفرقة واقفة على رجليها»

بيراميدز
بيراميدز
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن نادي بيراميدز يمتلك المقومات الفنية التي تجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار رغم رحيل عدد من العناصر المهمة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بيراميدز عنده استقرار فني، وعنده هيكل فرقة ما تغيرش كتير»، موضحًا أن الفريق فقد خدمات لاعبين مؤثرين، على رأسهم فيستون ماييلي وبلاتي توريه، وقبلهما فخري لاكاي، لكنه يرى أن القوام الأساسي للفريق لا يزال قويًا وقادرًا على المنافسة.

وأضاف سند أن هناك عددًا من لاعبي بيراميدز الذين لم يظهروا بعد بكامل مستواهم، مشيرًا إلى زيكو باعتباره أحد العناصر التي ينتظر منها تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الناقد الرياضي إلى الجنوب أفريقي موكوينا، مؤكدًا أن المدير الفني لديه طموحات كبيرة مع الفريق، خاصة أنه تولى المسؤولية في وجود مجموعة من العناصر المميزة، إلى جانب توافر الإعداد المناسب والأساس الذي يمكن البناء عليه.

وقال سند: «موكوينا قال إنه ناوي يعمل شغل كبير لأنه دخل على فرقة عندها المقومات، وعندها الإعداد الصح، وعندها الأساس اللي هيبني عليه».

واختتم فتحي سند حديثه بالتأكيد على قوة موقف بيراميدز في سباق المنافسة على لقب الدوري، قائلًا: «تقدر تقول إن بيراميدز مرشح قوي جدًا للبطولة الموسم ده ومنافس قوي على الدوري».

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