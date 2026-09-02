خبير: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس أهمية القاهرة في التوازنات الدولية

أكد خبير في العلاقات الدولية والتجارة أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تحمل أهمية سياسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل التوترات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد والسياسة عالميًا.

وأوضح أن أهمية الزيارة لا ترتبط فقط بالمذكرات والتفاهمات الاقتصادية التي جرى توقيعها، وإنما تمتد إلى البعد السياسي، خاصة مع حرص الصين على تعزيز علاقاتها مع مصر باعتبارها دولة محورية تتمتع بموقع استراتيجي مهم.

وأشار إلى أن مصر تنتهج سياسة تقوم على تنويع وتوازن العلاقات الدولية، من خلال تطوير علاقاتها مع الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، بما يتيح لها هامشًا أوسع للتحرك والحفاظ على مصالحها.

وأضاف أن مصر تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا للصين، نظرًا لموقعها الذي يجعلها بوابة إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب وجود المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت إلى أن توطين بعض الصناعات الصينية داخل مصر لا يستهدف السوق المحلية فقط، وإنما يمكن أن يفتح المجال لإعادة تصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة.

وأكد أن طبيعة العلاقات الدولية الحالية لم تعد تقوم بصورة كاملة على فكرة المعسكرات السياسية المتنافسة، وإنما أصبحت ترتكز بدرجة أكبر على المصالح الاقتصادية والشراكات المتنوعة، وهو ما يمنح مصر فرصة لتعزيز علاقاتها مع مختلف القوى الدولية.

وأشار إلى أن تطور التعاون الاقتصادي مع الصين، إلى جانب تنويع مصادر التسليح والتعاون مع دول مختلفة، يمثل أحد جوانب سياسة التوازن التي تتبعها الدولة المصرية في علاقاتها الخارجية.



