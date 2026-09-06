ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و651 شهيدا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم /الأحد/، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,651 شهيدا و174,592 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية 17 إصابة، و أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1,344 والإصابات إلى 4,481، فيما جرى انتشال 826 جثمانا، و أوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.