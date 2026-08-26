خصم 50%.. أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل 2026

أعلنت وزارة النقل إتاحة نظام اشتراكات مخفضة لركاب مونوريل شرق النيل والموظفين المترددين على العاصمة الجديدة ومناطق شرق القاهرة، بخصم يصل إلى 50%، ضمن خطة تستهدف توفير خيارات اشتراك مناسبة للمترددين بصورة منتظمة على الخط، وتشمل الاشتراكات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية، مع إتاحة الاستفادة من النظام المخفض عبر جميع محطات الخط البالغ عددها 22 محطة.

وتشمل الاشتراكات المخفضة عددًا من المناطق والمحطات، إذ يمكن للراكب اختيار الاشتراك وفق المسافة التي يقطعها وعدد المحطات التي يحتاج إلى استخدامها، بينما يغطي الاشتراك الخاص بأربع مناطق الخط كاملًا، الذي يمتد عبر 22 محطة من إستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

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ما أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل 2026؟

تتضمن أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل لعام 2026 أنظمة أسبوعية وشهرية وربع سنوية، مع تحديد قيمة كل اشتراك وفق عدد المناطق والمحطات المشمولة به، وتصل نسبة التخفيض في جميع الفئات الواردة إلى 50%، وهو ما يوفر للركاب الذين يستخدمون المونوريل بصورة منتظمة إمكانية الاستفادة من أسعار الاشتراكات بدلًا من الاعتماد على شراء الرحلات بصورة منفردة.

ويختلف سعر الاشتراك بحسب عدد المناطق، بداية من منطقة واحدة تشمل 5 محطات، مرورًا بمنطقتين تشملان 10 محطات، وثلاثة مناطق تشمل 15 محطة، وصولًا إلى أربعة مناطق تمثل الخط كاملًا وتشمل 22 محطة.

أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل الأسبوعية 2026

يتيح نظام الاشتراك الأسبوعي لركاب مونوريل شرق النيل الحصول على 14 رحلة، وتبلغ مدة صلاحيته 14 يومًا، وتختلف قيمة الاشتراك وفق عدد المناطق التي يشملها، مع تطبيق نسبة تخفيض قدرها 50% على الأسعار المحددة.

وبالنسبة إلى الاشتراك الأسبوعي لمنطقة واحدة، والذي يشمل 5 محطات، تبلغ قيمته 140 جنيهًا، بنسبة تخفيض 50%.

أما الاشتراك الأسبوعي لمنطقتين، ويشمل 10 محطات، فتبلغ قيمته 280 جنيهًا، بنسبة تخفيض 50%.

وبالنسبة إلى الاشتراك الأسبوعي لثلاثة مناطق، والذي يشمل 15 محطة، فتبلغ قيمته 385 جنيهًا، بنسبة تخفيض 50%.

ويصل الاشتراك الأسبوعي لأربعة مناطق، وهو الاشتراك الذي يغطي الخط كاملًا بواقع 22 محطة، إلى 560 جنيهًا، بنسبة تخفيض 50%.

أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل الشهرية 2026

يتضمن نظام الاشتراك الشهري 60 رحلة، وتبلغ مدة صلاحيته 60 يومًا، كما تختلف قيمة الاشتراك وفق عدد المناطق والمحطات التي يغطيها، مع تطبيق نسبة تخفيض 50% على الأسعار المحددة لكل فئة.

ويبلغ سعر الاشتراك الشهري لمنطقة واحدة، والتي تشمل 5 محطات، 600 جنيه، بنسبة تخفيض 50%.

بينما يبلغ سعر الاشتراك الشهري لمنطقتين، وتشملان 10 محطات، 1200 جنيه، بنسبة تخفيض 50%.

ويصل سعر الاشتراك الشهري لثلاثة مناطق، وتشمل 15 محطة، إلى 1650 جنيهًا، بنسبة تخفيض 50%.

أما الاشتراك الشهري لأربعة مناطق، والذي يغطي الخط كاملًا ويشمل 22 محطة، فتبلغ قيمته 2400 جنيه، بنسبة تخفيض 50%.

أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل الربع سنوية 2026

أتاحت وزارة النقل كذلك نظام الاشتراك الربع سنوي لمونوريل شرق النيل، ويشمل 180 رحلة، وتبلغ مدة صلاحيته 180 يومًا، مع تحديد السعر وفق عدد المناطق والمحطات التي يغطيها الاشتراك، وتطبيق نسبة تخفيض 50%.

ويبلغ سعر الاشتراك الربع سنوي لمنطقة واحدة، وتشمل 5 محطات، 1800 جنيه، بنسبة تخفيض 50%.

أما الاشتراك الربع سنوي لمنطقتين، ويشمل 10 محطات، فتبلغ قيمته 3600 جنيه، بنسبة تخفيض 50%.

ويصل سعر الاشتراك الربع سنوي لثلاثة مناطق، وتشمل 15 محطة، إلى 4950 جنيهًا، بنسبة تخفيض 50%.

وبالنسبة إلى الاشتراك الربع سنوي لأربعة مناطق، والذي يغطي الخط كاملًا بواقع 22 محطة، فتبلغ قيمته 7200 جنيه، بنسبة تخفيض 50%.

أين توجد مكاتب اشتراكات مونوريل شرق النيل؟

تتوافر مكاتب اشتراكات مونوريل شرق النيل في شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات المرحلة الأولى والثانية من مشروع مونوريل شرق النيل، بما يتيح للركاب الراغبين في الحصول على الاشتراكات المخفضة التوجه إلى شبابيك صرف التذاكر بالمحطات للاستفادة من نظام الاشتراكات المتاح.

ويمتد خط مونوريل شرق النيل من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، ويبلغ عدد محطات الخط 22 محطة، وتخدم هذه المحطات مناطق حيوية في شرق القاهرة والعاصمة الجديدة.

ما محطات مونوريل شرق النيل وعددها؟

يضم مونوريل شرق النيل 22 محطة تبدأ من إستاد القاهرة وتنتهي عند مدينة العدالة، وتأتي المحطات بالترتيب الآتي: إستاد القاهرة، هشام بركات، جامعة الأزهر، الحي السابع، المشير أحمد إسماعيل، جيهان السادات، المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، محطة اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، حي المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، مدينة العدالة.

وتغطي المحطات عددًا من المناطق المهمة في مدينة نصر وشرق القاهرة والعاصمة الجديدة، وهو ما يجعل اشتراكات مونوريل شرق النيل محل اهتمام الموظفين والمترددين بصورة منتظمة على تلك المناطق، خاصة مع وجود أنظمة اشتراك متعددة تختلف من حيث عدد الرحلات ومدة الصلاحية وعدد المحطات المشمولة.

كيف يختار الراكب اشتراك مونوريل شرق النيل المناسب؟

يعتمد اختيار الاشتراك المناسب على عدد الرحلات التي يحتاج إليها الراكب، وكذلك عدد المحطات والمناطق التي يستخدمها بصورة منتظمة، إذ يوفر الاشتراك الأسبوعي 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يومًا، بينما يوفر الاشتراك الشهري 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يومًا، ويصل الاشتراك الربع سنوي إلى 180 رحلة بمدة صلاحية 180 يومًا.

كما يمكن للراكب الاختيار بين اشتراك منطقة واحدة تشمل 5 محطات، أو منطقتين تشملان 10 محطات، أو ثلاثة مناطق تشمل 15 محطة، أو أربعة مناطق تغطي الخط كاملًا بواقع 22 محطة، وتبلغ نسبة التخفيض المحددة لجميع الأسعار الواردة في نظام الاشتراكات 50%.

وتأتي إتاحة هذه الاشتراكات المخفضة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون على مونوريل شرق النيل بصورة متكررة في تنقلاتهم بين مناطق شرق القاهرة والعاصمة الجديدة، مع توفير بدائل مختلفة من حيث عدد الرحلات ومدة الصلاحية ونطاق المحطات التي يغطيها كل اشتراك.