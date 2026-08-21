تخليدا لمشروع المونوريل| انطلاق شعلة أولمبياد الشركات غدا.. وبورسعيد تستعد لاستقبال 23 الف رياضي

اعلن محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات انطلاق شعلة أولمبياد الشركات في دورتها الـ 59 في الثانية عشر ظهر غد السبت من ملعب الفروسية بجوار محطة المونوريل باستاد القاهرة الدولي وذلك تخليدا للمشروع القومي الجديد الذي شهدته مصر مؤخرا وسط حضور رسمي من وزارة الشباب والرياضة ووزارة النقل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات.

وأكد هارون أن حفل افتتاح البطولة سوف يقام يوم 29 أغسطس الجاري في ملعب الهوكي الرياضي بالمدينة الرياضية ببورسعيد، حيث تم الانتهاء من كافة الترتيبات لاستقبال أكثر من ٢٣ الف لاعب ولاعبة واداري يمثلون ١٦٥ شركة تستقبلهم المحافظة سنويا لإقامة هذا العرس الرياضي كما تم الانتهاء من تجهيز الملاعب والصالات الرياضية والشاطئية بالتنسيق مع محمد عبد العزيز المحضر مدير الشباب والرياضية بالمحافظة .



السبت انطلاق شعلة أولمبياد الشركات

وبورسعيد تستعد لاستقبال ٢٣ الف رياضي

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية، في ظل ما تشهده من أعمال تطوير وطفرة تنموية في مختلف القطاعات.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية التعاون بين المحافظة والاتحاد العام للشركات ومديرية الشباب والرياضة، ومتابعة كافة التفاصيل التنظيمية واللوجستية الخاصة بالبطولة، بما يحقق أفضل مستوى من التنظيم ويظهر الوجه الحضاري لمحافظة بورسعيد