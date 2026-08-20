تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إزالة إشغالات الشاطئ غرب بورسعيد

قادت لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شنّتها إدارة الإشغالات بالحي لمتابعة ورصد المخالفات داخل كافيتريات شاطئ غرب ومحيطها.

جاءت الحملة بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد لفرض الانضباط واستعادة المظهر الجمالي والمستهدف السياحي للمحافظة.

وأسفرت الحملة الميدانية عن إزالة أعداد كبيرة من الإشغالات والتعديات التي كانت تشوه المظهر الحضاري وتعيق حركة المترددين على الشاطئ.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع وإزالة مخالفات ضخمة قُدّرت بحمولة 7 سيارات نصف نقل، جرى نقلها وإيداعها في مصنع التدوير القمامة لضمان عدم عودتها مرة أخرى.

ضربة حاسمة لإعادة الوجه الحضاري.. رفع 7 سيارات إشغالات من شاطئ حي غرب بورسعيد

من جانبها ، أكدت لمياء الجيار أن هذه الحملات ليست استثنائية بل تأتي ضمن جدول عمل يومي صارم يهدف إلى إزالة أي معوقات أو تعديات قد تحجب رؤية المشاهد الجمالية للشاطئ أو تعكر صفو المواطنين والزائرين، مشددةً على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس الحق العام في الاستمتاع بكورنيش وشواطئ بورسعيد.