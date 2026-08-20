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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط المجمع الإسلامي بمنطقة التعاونيات | صور

لاول مرة حملة مكبرة بمنطقة تعاونيات بورسعيد
لاول مرة حملة مكبرة بمنطقة تعاونيات بورسعيد
محمد الغزاوى

 قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، فى هجمة مرتدة استجابة لاستغاثات المواطنين من الاشغالات بمحيط المجمع الاسلامي نطاق حي الزهور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط المجمع بمنطقة التعاونيات، بمشاركة فوزي الوالي، رئيس حي الزهور ، والأجهزة التنفيذية المعنية.


جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين

وشهدت الحملة رفع وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

لاول مرة حملة مكبرة بمنطقة تعاونيات بورسعيد 

ووجه نائب المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية بمحيط المجمع الإسلامي والشوارع المتفرعة منه، والاستمرار في رفع كافة الإشغالات أولًا بأول، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات الميدانية مستمرة بمختلف مناطق المحافظة، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة المخالفات عقب إزالتها.

بورسعيد محافظة بورسعيد نائب محافظ بورسعيد تعاونيات الزهور

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