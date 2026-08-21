قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفات خطيرة.. أطباء يكشفون مخاطر الاستخدام العشوائي لـ حقن التخسيس
مدبولي: مشروع سد جوليوس نيريري العملاق نموذج لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا
طهران تتوعد برد مدمر بعد تهديدات واشنطن بأقوى عقوبات اقتصادية في التاريخ
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن
الساعات الحاسمة.. توتنهام يقترب من ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي
بعد العقوبات الأمريكية ضدها.. تحذير عاجل من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
تعرف على فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد.. عواد فى حراسة المرمى والدباغ بالهجوم
الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين
حقيقة فيديو القبض على شخص بالجيزة دون وجه حق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مركز دراسات بالإسكندرية: البحر نافذة نتعرف من خلالها على فصول جديدة في تاريخ الحضارات

الإسكندرية
الإسكندرية
رحمة سمير

أكد محمد العواد نائب مدير مركز دراسات حضارات الإسكندرية، أن التراث الثقافي المغمور بالمياه يمثل أحد أهم مكونات التراث، موضحًا أن البحر «في جزء مهم جدًا من تاريخ الإنسانية موجود تحت المياه»، وأنه يعتبر نافذة يمكن من خلالها التعرف على فصول جديدة في تاريخ الحضارات المختلفة.

وأوضح العواد، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تقدمت بمبادرة إلى منظمة اليونسكو عن طريق كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عماد خليل، وبدعم من وزارة الخارجية واليونسكو، مشيرًا إلى أن اليونسكو اعتمدت المبادرة العام الماضي، ليتم الاحتفال هذا العام بأول يوم عالمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه، مؤكدًا أن الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية هما المكان الأنسب لانطلاق هذه الفعالية.


وقال «العواد» إن «إعلان الإسكندرية هي خطوة مهمة جدًا» لدعم الشراكات الدولية، مؤكدًا أهمية التأكيد على الالتزام بحماية هذا التراث الغني وتوثيقه، خاصة في ظل التغيرات المناخية والأخطار الكثيرة التي يواجهها التراث الثقافي المغمور بالمياه، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية للحفاظ عليه.

وأشار نائب مدير مركز دراسات حضارات الإسكندرية إلى أن دور مكتبة الإسكندرية لا يقتصر على حفظ التراث وتوثيقه، وإنما يمتد إلى التوعية بأهمية الحفاظ عليه، قائلًا: «المكتبة ليها دور مهم جدًا في توعية الأجيال كمان الجديدة إزاي يعرفوا هذا التراث ويكتشفوه»، لافتًا إلى أن كثيرين لا يعرفون أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

https://www.youtube.com/shorts/PsoxWODA2ds 

الإسكندرية فصول تاريخ الحضارات الحضارات تاريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

رضا سليم

الرحيل نهائيًا.. تطورات موقف رضا سليم مع الأهلي

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

الفنان أحمد الفيشاوي

توبة أحمد الفيشاوي.. أمين الفتوى يكشف له طريق الثبات ويحذره من المتشددين

جامعة الأزهر

غدا.. جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات

بالصور

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد