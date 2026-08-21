اتحاد الكرة يدعم حسام وإبراهيم حسن وزيكو بعد إجراءات «فيفا»

قال أمير نبيل، مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن بيان الاتحاد المصري لكرة القدم جاء بعد حالة من الجدل بشأن الإجراءات التي بدأها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحق حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو، على خلفية التصريحات التي أدلوا بها عقب مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.

وأوضح أمير نبيل، أن اتحاد الكرة أكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الردود والمذكرات المطلوبة إلى «فيفا» في المواعيد المحددة، مع دعم الجهاز الفني واللاعب والدفاع عن حقوق الكرة المصرية عبر القنوات الرسمية.

وأشار إلى أن الإجراءات جاءت على خلفية التصريحات التي أعقبت المباراة، والتي تضمنت انتقادات للقرارات التحكيمية، موضحًا أن اللوائح الدولية تتضمن عقوبات في حال اعتبار التصريحات تجاوزًا بحق الحكام أو الجهات المنظمة أو عناصر اللعبة.

وأكد أمير نبيل أهمية أن يكون موقف اتحاد الكرة قائمًا على الدفاع عن الجهاز الفني واللاعبين، مع الالتزام في الوقت نفسه باللوائح الدولية وتجنب الدخول في أزمات إضافية مع «فيفا».