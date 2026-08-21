نواف سلام: انتشار الجيش يعيد للدولة سيطرتها وهيبتها في كل موقع ينتشر فيه

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إنّ انتشار الجيش يعيد للدولة سيطرتها وهيبتها في كل موقع ينتشر فيه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وأكد نواف سلام، أنّ كل علم لبناني يرفع في أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة وسيادتها، موضحًا: "نعمل على استعادة مؤسسات الدولة الدستورية لا سيما دورها في قراري الحرب والسلم".

وتابع نواف سلام: "لا تستطيع الدولة أن تكون قوية وقادرة دون جيش واحد قوي، ووجود الجيش اللبناني في الجنوب هو حضور للدولة".

وأردف، أنّ تواصل الحكومة حشد الدعم العربي والدولي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، مواصلا: "نعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين اللبنانيين".

وأكد، أنّ قوة الجيش اللبناني لا تكمن في السلاح وحده بل بوحدته وتماسكه، وقال للبنانيين: "حافظوا على وحدة مؤسسات دولتكم، ونريد للجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحد".

وأكد نواف سلام، أنه لا خيار سوى جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة، مشددًا، على أنّ عودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده بل بتكامل جميع مؤسسات الدولة، وأنّ الدولة ملتزمة بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني.