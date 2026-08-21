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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواف سلام: تعزيز الجيش خيار استراتيجي في صميم مشروع استعادة الدولة اللبنانية

نواف سلام: تعزيز الجيش خيار استراتيجي في صميم مشروع استعادة الدولة اللبنانية
نواف سلام: تعزيز الجيش خيار استراتيجي في صميم مشروع استعادة الدولة اللبنانية
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام، خلاله تواجده بمدينة صور، أن حكومته «باقية على عهدها حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد»، مشدداً على مواصلة العمل لحشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية، وتحديث تجهيزاته، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه.

وتوجه سلام إلى العسكريين، مؤكداً إدراكه لحجم التحديات والأعباء التي يتحملونها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقال إن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، «ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي».

وشدد على أن الحكومة تريد للجنوب، كما لكل لبنان، أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن آمناً بوجود جيش يحميه، مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية قرار الحرب والسلم.

وأشار إلى أن وجود الجيش في الجنوب «ليس مجرد انتشار عسكري، بل هو حضور للدولة»، معتبراً أن كل موقع ينتشر فيه الجيش يمثل موقعاً تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها.

وأكد سلام أن تعزيز الجيش «ليس بنداً ثانوياً» في برنامج الحكومة ولا مسألة تقنية، بل «خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة»، مشيراً إلى استمرار الحكومة في حشد الدعم العربي والدولي لهذه الغاية.

ودعا العسكريين إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية وعدم السماح للسياسة أو الطائفية بالتسلل إلى صفوفها، والتمسك بالدستور والقانون مرجعاً لهم.

وختم سلام حديثه بالتأكيد على أن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على السلاح والعتاد والعديد، بل تكمن أيضاً في وحدته، مشيراً إلى أن الجيش من المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون «لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد».

رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام حكومة متضامنة دستور البلاد

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