قلعة الصناعة.. تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع وميادين المحلة الكبرى

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق حي أول وحي ثانٍ ومركز ومدينة المحلة الكبرى، مع التركيز على الشوارع والميادين والمناطق الحيوية، والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بالمحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية.

توجيهات محافظ الغربية

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، تابع المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، جهود فرق النظافة ورفع المخلفات بنطاق حي أول وحي ثانٍ ومركز ومدينة المحلة الكبرى، والتي شملت تكثيف الأعمال بالشوارع والميادين، ورفع التراكمات أولًا بأول، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.