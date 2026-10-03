قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين
الرئيس السيسي: الاستقرار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
أمطار غزيرة تضرب مدينتى برانى والنجيلة في مطروح | صور
المطارات المصرية تنتعش.. 235 ألف راكب زيادة خلال أغسطس وسبتمبر
الرئيس السيسي: التنمية الاقتصادية لا تُبنى في دول غير مستقرة.. والأمن ركيزة للاستثمار
أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي
بفوائد 18.25%.. تفاصيل شهادة ووديعة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر
قبل نهاية عقده مع الزمالك.. هل دخل الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع أحمد فتوح ؟
أجمل دعاء فى الصباح.. ردده يسخر الله لك من يقضي حاجتك ويفرج كربتك
الرئيس السيسي: اهتمام خاص بملف الشركات الناشئة لمواكبة التحولات الاقتصادية
الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«التراث الشعبي والانتماء».. ندوة بمعرض دمنهور التاسع للكتاب

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب
جمال عاشور

 أقيمت ندوة في معرض دمنهور للكتاب بعنوان «التراث الشعبي والانتماء»، بمشاركة الدكتور محمد السنوسي، خبير التراث الثقافي غير المادي «الفولكلور»، وأدارها الدكتور محمود عسران، بمشاركة الدكتور محمد أبو علي، بحضور عدد من الشعراء والأدباء والمفكرين وجمهور المعرض.

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الدورة التاسعة من معرض دمنهور للكتاب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة


سلطت الندوة الضوء على التراث الشعبي باعتباره أحد أهم ركائز الهوية المصرية، لما يحمله من قيم ومعارف وعادات وتقاليد وفنون توارثتها الأجيال، مؤكدين أن الموروث الشعبي يمثل حلقة وصل بين المواطن وهويته الوطنية، وجسرًا يربط الماضي بالحاضر.


وأكد الدكتور محمد السنوسي أن علم الفولكلور يمثل «ذاكرة الأمة وماضيها الحي»، بما يتضمنه من قيم ومعايير أخلاقية، وأنماط سلوكية، وأشكال للتعبير وأساليب للحياة، إلى جانب العادات والتقاليد والمعتقدات والمعارف والآداب والفنون التي تناقلتها الأجيال.


وأوضح أن التراث الشعبي لا يقتصر على لون واحد من ألوان الإبداع، وإنما يضم الأمثال والحكايات والسير الشعبية والملاحم والألغاز والنوادر والنكات والأقوال المأثورة، مشيرًا إلى أن الأمثال الشعبية في كثير من الأحيان تعبر عن تجارب إنسانية ارتبطت بمواقف وأزمنة محددة، ثم تحولت مع مرور الوقت إلى حكم متوارثة.


واستشهد السنوسي بعدد من الأقوال المأثورة التي ارتبطت بشخصيات مصرية بارزة، ومنها قول الزعيم سعد زغلول: «يجب على الشعب أن ينظر إلى الحكومة نظرة الجيش إلى القائد، لا نظرة الطير إلى الصائد»، وكذلك مقولة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».


وأشار إلى أن الشعب المصري، رغم تعرضه عبر تاريخه الطويل للحروب والغزوات ومحاولات القهر والهيمنة، حافظ على هويته وقيمه، معتبرًا أن التمسك بالتراث والثقافة كان أحد أهم عناصر صمود الشخصية المصرية.


وأوضح أن الذاكرة المصرية تميزت بقدرتها على استيعاب الثقافات والحضارات المختلفة، ثم إعادة صياغتها في إطار مصري خاص، حتى إن الثقافات الوافدة كانت تكتسب طابعًا مصريًا، مستشهدًا بأن المصريين لم يتخلوا عن لغتهم ولهجتهم رغم تعاقب فترات الاحتلال، بل تركوا بصمتهم الثقافية واللغوية في كل ما وفد إليهم.


وتناول السنوسي ارتباط المصريين بنهر النيل والأرض والأسرة والوطن، لافتًا إلى أن التراث الشعبي وثّق هذه العلاقة في العديد من الأمثال، ومنها «الأرض زي العرض»، التي تعكس عمق ارتباط المصري بأرضه.


كما أشار إلى ارتباط المصريين بالماضي وحنينهم إلى ذكرياتهم، وهو ما عبرت عنه أمثال شعبية مثل «اللي وشّه قديم مالوش جديد» و«من فات قديمه تاه».


وشدد السنوسي على ضرورة الحفاظ على التراث الشعبي باستخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، ونقله إلى الأجيال الجديدة، مع العمل على ترشيد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وغرس قيم الانتماء والهوية المصرية في وجدانهم.


واختتمت الندوة بالتأكيد على أن التراث الشعبي ليس مجرد موروث من الماضي، وإنما «ضمير الأمة الحي» الذي يتجدد مع الزمن، وأن الحفاظ عليه يمثل حفاظًا على ذاكرة المجتمع وأصالته، لأن «أمة بلا تراث.. أمة بلا ذاكرة».

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض دمنهور للكتاب التراث الشعبي والانتماء خبير التراث الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

ترشيحاتنا

بحضور الشيخ أيمن عبد الغني.. الأزهر يسجل مشاركة فاعلة في المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر

الأزهر يسجل مشاركة فاعلة في المعرض الثقافات العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر

الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي

في ذكرى ميلاد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.. الأوقاف: صوت عذب وإرث قرآني خالد

أمين البحوث الإسلامية والأمناء المساعدين يتفقدون منطقة وعظ شمال سيناء .. ويؤكدون أهمية الوعي في حماية المجتمع وتعزيز الانتماء

أمين البحوث الإسلامية يتفقد وعظ شمال سيناء ..ويؤكد أهمية الوعي في حماية المجتمع

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد