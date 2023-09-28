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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكراه .. قصة زواج أحمد رمزي من نجوى فؤاد لـ 3 أسابيع

أحمد رمزي - نجوى
أحمد رمزي - نجوى فؤاد

تحل اليوم الخميس 28 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان أحمد رمزي، الذي ولد بمحافظة الإسكندرية في  23 مارس عام 1930، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، واشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل فى أفلامه.

 

أحمد رمزي وحياته

ولد أحمد رمزي، لأب يعمل طبيبا هو محمود بيومي، وأم إسكتلندية، وعشق الفن من خلال صديق عمره الفنان عمر الشريف الذي رشحه في أول عمل سينمائي وهو فيلم (أيامنا الحلوة) مع فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ وعمر الشريف.

وبدأ أحمد رمزي، مشواره الفني من خلال فيلم "أيامنا الحلوة " وشارك عمر الشريف وعبد الحليم حافظ بطولته لتنهال عليه عشرات العروض السينمائية ويصبح واحدًا من أهم نجوم السينما المصرية.

اشتهر أحمد رمزي، وذاع صيته وأصبح فتى الشاشة الأول بلا منازع، وتوالت عليه الأعمال السينمائية حتى أنه في عام 1956 قدم للسينما المصرية 8 أفلام دفعة واحدة، حتى كان يصور 3 أفلام في وقت واحد.

 

أحمد رمزي ونجوى فؤاد 

وعن زواجه من الفنانة نجوى فؤاد قال أحمد رمزي في أحد حواراته الفنية: «تزوجنا وتركنا بعضنا بعد 21 يوما من عقد القران، موضحا فأنا من البداية تزوجتها بسبب الصحفي كمال الملاخ واكتشفت بعد 10 سنوات من زواجي بها أنه كان داخل في مراهنة مع بديع سربية (رئيس تحرير مجلة الموعد) على أنه يستطيع أن يزوجني نجوي فؤاد». 

وأضاف أحمد رمزي: «ما حدث أنني ذهبت يوما إلى الاستديو فقال لي مساعدي الخاص (عم فلفل) إن الملاخ اتصل بي 40 مرة ويريدني في مكتبه، مضيفا، فذهبت إليه وقال لي بسبب الخلاف الذي حدث بينك وبين أحمد فؤاد حسن أمس في منزل نجوي فؤاد خرج ومر علي كل الصحف وأبلغهم أن رمزي كان في منزل نجوي فؤاد وسينشر الخبر غدا في كل الصحف وستكون فضيحتك كبيرة». 

وتابع أحمد رمزي، وعندما وجدني غير مهتم قال: أعرف أنك لا تفرق معك كثيرا لأن زوجتك لا تقرأ الصحف العربية ولكن نجوي فؤاد سيلحق بها أذى كبير، وقال لي إذا كنت بالفعل بتحبها وتخاف عليها تزوجها.. فوافقت علي الزواج منها حفاظا علي سمعتها حيث لن تتم إجراءات الزفاف وتم الطلاق بعد عقد القران ب 21 يوما. 

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