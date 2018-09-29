6 فنانين جسدوا شخصية جمال عبد الناصر على الشاشة.. أحمد زكي ركز على الروح.. وانطلاقة خالد الصاوي بدأت من تجسيد شخصية الزعيم

احمد زكى قدم ناصر 56 ببراعة

خالد الصاوى ورياض الخولى تنافسا على جمال عبد الناصر

السورى جمال سليمان وياسر المصرى برعا فى تجسيد جمال عبد الناصر

أحمد زكي:



رياض الخولي



خالد الصاوي



مجدي كامل:



جمال سليمان:





وتناول تفاصيل الصداقة بين عبد الناصر، والمشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الذى جسده باسم سمرة، مرورا بالمراحل التى أدت إلى الوصول لرئاسة مصر بعد تحرك الضباط الأحرار فى عام 1952 وحتى نكسة عام 1967.



ياسر المصري:

جسد الفنان الاردنى ياسر المصرى دور الزعيم جمال عبجد الناصر من خلال مسلسل الجماعة 2 عام 2017، واشاد النقاد باداءه التمثيلى وتجسيده للشخصية.



ونال المصري إشادات من الجماهير والنقاد، عن براعته في تجسيد شخصة ناصر، سواء في الملامح أو في الحركات، أو في نبرة الصوت.

قدم أكثر من فنان شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على شاشة السينما او التليفزيون وكل منهم قدم الشخصية بشكل مختلف، وفيما يلي نستعرض اهم الفنانين الذين قدموا شخصية ناصر بمناسبة ذكرى رحيله.يعتبر احمد زكى من أنجح الفنان الذين قدموا شخصية جمال عبد الناصر رغم أن ملامح وجهه بعيدة عن الزعيم، إلا أن موهبته وخبرته جعلته ينجح فى فيلم «ناصر 56» للمخرج محمد فاضل.ولم ينشغل أحمد زكي أثناء تجسيده دور جمال عبد الناصر بأن يصل إلى درجة كبيرة من التشابه في الشكل، ولكنه حرص أكثر على الروح وإظهار الجوانب الإنسانية من حياة الزعيم الراحلجسد رياض الخولى شخصية جمال عبد الناصر في مسلسل «أم كلثوم» للمخرجة إنعام محمد على، واعتمد "الخولى" في الشخصية على اللعب على طريقة المشية الخاصة بالزعيم وتعبيرات الوجه.قدم خالد الصاوي في بداياته الفنية دور الزعيم الراحل، من خلال أحداث فيلم "جمال عبدالناصر"، وركز الفيلم على استعداد الضباط الأحرار للقيم بثورة يوليو 1952، حتى وفاته في 28 سبتمبر 1970، وشاركه بطولة الفيلم عبلة كامل، هشام سليم، رياض الخولي، ولفيلم من تأليف وإخراج أنور القوادري.جسد مجدي كامل، شخصية عبد الناصر في عملين مختلفين، إذ قام بآداء شخصية ناصر من خلال أحداث مسلسل "العندليب"، وبعد نجاحه في تقديم الشخصية، قدمها للمرة الثانية في مسلسل "ناصر"، الذي يتناول قصة حياة الزعيم الراحل.قدم جمال سيلمان شخصية الزعيم الراحل فى فيلم «صديق العمر» الذى يعتبر من أكثر الاعمال الفنية التى تناولت تفاصيل حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعلاقتة بمجلس قيادة الثورة والذى تم إنتاجه عام 2014.