أحمد فؤاد سليم: الفن لازم يواكب مشروع التنمية ويعالج مشكلات المجتمع

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إن الفن يجب أن يكون له دور في معالجة المشكلات التي يواجهها المجتمع، مؤكدًا أن الأعمال الفنية لا بد أن تواكب مرحلة التنمية والبناء.

وأوضح “سليم” خلال برنامج آخر النهار، أن الفن في المجتمعات الحقيقية يجب أن يكون رد فعل للواقع، وفي الوقت نفسه يساهم في بناء هذا الواقع، مشيرًا إلى أن الفنان يتحمل مسؤولية تجاه ما يقدمه للجمهور.

وأضاف أن بعض الأعمال الفنية الحالية تتضمن حالة من الفوضى والألفاظ غير المناسبة، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على الفنان الذي يقدم هذا المحتوى.

وأشار إلى أن الأعمال الدرامية في فترات سابقة كانت تتناول مشكلات المجتمع وتقدم رسائل تساعد على إصلاحها، مستشهدًا بفيلم «انتبهوا أيها السادة» الذي ناقش تغير القيم والمعايير الاجتماعية.

وأكد أن والده عرض عليه الفيلم عندما كان صغيرًا، وطلب منه مشاهدته ليس بهدف الترفيه فقط، وإنما للتعلم وفهم الرسالة التي يحملها العمل الفني.