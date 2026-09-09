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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كسر مضاعف.. مصابة في حادث سير بمركز بسيون تدخل في نوبة بكاء على الهواء

حادث سير
حادث سير
هاني حسين

كشفت سالي محمد إحدى المصابات في حادث صعود سيارة بقودها قاصر فوق الرصيف ودهس مجموعة من الأشخاص في مركز بسيون بالغربية .

وقالت سالي محمد  في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"  أصيبت بكسر مضاعف في قصبة الرجل اليمنى وشرخ في الكاحل واصيبت بعجز كامل في قدمي اليمنى ".

وتابعت سالي محمد :" اللي سايق السيارة اللي خبطتنا عنده 14 سنة وانا كنت ماشية في شارع رئيسي على الرصيف ومكنتش ماشية غلط ".

وأكملت سالي محمد :" العربية كان راكب فيها ولدين صغيرين ورجلي نزلت تحت عجل العربية وفضلت أصوت ركبتي كانت في ناحية وباقي جسمي في حتة تانية ".

ودخلت سالي محمد في نوبة بكاء على الهواء قائلة :" المعاملة في مستشفى بسيون المركزي كانت غير آدمية لينا ومكنش فيه  اهتمام بحالتنا الصحية". 
 

بسيون مركز بسيون اخبار التوك شو الغربية حادث

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