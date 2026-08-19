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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس التوربيني بتهمة استغلال صغيرتين في أعمال التسول بـ بسيون

التوربيني الجديد بالغربية
التوربيني الجديد بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم ، قرار بحبس عاطل ثلاثيني عرف واشتهر بإسم "التوربيني"  4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع المنزل الذي خصصه لأيواء صغيرتين بقصد التسول .

قرار عاجل بحبس التوربيني 4 أيام 

وباشرت جهات التحقيق بنيابة مركز بسيون دورها في التحقيق مع المتهم بارتكاب الواقعة بناءا علي توجيهات من المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بفتح باب التحقيق وتفريغ كاميرات مراقبه وأخذ أقوال المتهم وشهود عيان من جيرانه بنطاق قرية محلة اللبن .

وكانت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية دفعت بحراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات من دوريات الشرطة والأمن المركزي لعرض "التوربيني الجديد" علي جهات التحقيق بنيابة مركز بسيون بتهمه استغلال صغيرتين في أعمال التسول وانتهاك حقوق الطفل .

تحرك عاجل 

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية تمكنوا من ضبط عاطل ثلاثيني اشتهر وسط جيرانه ب"التوربيني الجديد" لاستغلاله أطفال مجهولي النسب والهوية في أعمال التسول من المارة فضلا عن تخصيص إقامة وسكن داخل منزل مكون من طابقين وسط جيرانه بقرية محلة اللبن بمركز بسيون .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد برصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك يفيد محتواه برصد مواطن استغلال شاب يدعي "ا.ن"38 سنة عاطل لعدد من الأطفال مجهولي النسب والهوية واحتجازهم بإقامة داخل منزل مكون من طابقين بنطاق قرية محلة اللبن بنطاق دائرة المركز.

ردع قانوني 

من ناحية أخري كشف شهود عيان من أبناء القرية عن رصد جهات التحقيق  الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك حول خلاف بين شخص ومصور الفيديو علي حجز صغيرتين في نهاية العقد الأول من عمرها جاء نتيجة خلاف استغلالهما في وقائع التسول من المواطنين بمختلف شوارع وميادين بسيون .


جهود أمنية مشددة 


وكان ضباط مباحث مركز شرطة بسيون تمكنوا من ضبط أطراف الفيديو المتداول وبالفحص تبين استغلال كلا شخصين"المصور والشخص الآخر " استغلال صغيرتين في مجال التسول رغم صغر سنهما .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر مقطع فيديو يحوي قيام مواطن بتصوير جاره حال احتجازه صغيرتين داخل منزل المعزول بوسط شوارع دائرة مركز بسيون .

فريق بحث جنائي 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة بناءا علي توجيهات اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية والعقيد احمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي كفر الزيات وبسيون فتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد  أحمد دبيس وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط أطراف الفيديو وبمواجهتهما اعترفا بواقعة استغلال صغيرتين في التسول .

استغلال صغيرتين في التسول 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس التوربيني 4 أيام علي ذمة التحقيقات استغلال صغيرتين بسيون

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