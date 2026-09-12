وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد اللمسات النهائية بوحدة طب الأسرة الجديدة بالقصر

تابع الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أعمال التجهيز والتطوير واللمسات النهائية بمبنى وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية القصر، التابعة لمركز الداخلة؛ وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها الدكتور عبد الله كامل، مدير الإدارة الصحية بالداخلة، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال التجهيزات الجارية بالوحدة، واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال، إلى جانب مراجعة ما تم الانتهاء منه من تجهيزات فنية وإنشائية، ومدى جاهزية مختلف الأقسام والمرافق لاستقبال المواطنين .

ووجَّه الدكتور حسام صفوت، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية، مع ضرورة مراجعة كافة التجهيزات والتأكد من كفاءتها، بما يضمن جاهزية الوحدة للتشغيل وفق المعايير المعتمدة، وتوفير بيئة صحية آمنة للمرضى والمترددين والعاملين.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على أهمية الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة جودة التنفيذ وعدم التهاون في أي من اشتراطات التشغيل، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو دخول الوحدة الخدمة في أقرب وقت لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي قرية القصر والمناطق المحيطة بها.