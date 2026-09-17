باحث أثري: استرداد القناع الذهبي من سويسرا خطوة مهمة لمصر

قال الدكتور شريف شعبان، الباحث في الآثار المصرية، إن قدرة مصر على استرداد قناع ذهبي بالأهمية التاريخية والأثرية تعد خطوة مهمة، موضحا أن القناع يمثل مرحلة تاريخية وأثرية مهمة في القرن الثاني قبل الميلاد.

وأضاف الدكتور شريف شعبان، خلال لقاء على القناة الأولى ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن القناع مصنوع من الذهب الخالص، مشيرا إلى أن خروجه من مصر بشكل غير قانوني ثم استعادته بالأساليب القانونية والدبلوماسية يعبر عن القوة الدبلوماسية المصرية والتعاون مع الدول الخارجية.

وأوضح أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات الأجنبية والسفارات المصرية بالخارج، لافتا إلى وجود ثقة متبادلة بين الدول الأجنبية والحكومة المصرية.

وأكد أن التعاون والقوة الناعمة المصرية ساهما في استعادة الممتلكات المصرية، ومن بينها القناع الذهبي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس قدرة مصر على إعادة ممتلكاتها الثقافية والأثرية.