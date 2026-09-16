خرج بطريقة غير مشروعة.. السياحة والآثار: مباحثات استمرت 4 سنوات لاسترداد قناع مومياء ذهبي من سويسرا

كشف مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، تفاصيل استرداد مصر قطعة أثرية من سويسرا .

وقال مجدي شاكر في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على القناة الاولى، :" الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية لاسترداد الأثار من الخارج ".

وتابع مجدي شاكر :" مصر تتبع دبلوماسية استرداد الأثار المصرية من الخارج "، مضيفا:" مصر خاضت مباحثات ومفاوضات لاسترداد قناع مومياء ذهبي من سويسرا على مدار 4 سنوات ".



وأكمل مجدي شاكر :" هناك تعاون بين مصر وسويسرا مصر في مجال استرداد الاثار المصرية "، مضيفا:" هذا القناع خرج من مصر بطريقة غير شرعية ".



نجحت السفارة المصرية في برن في استرداد قناع مومياء ذهبي أثري بالتنسيق مع السلطات السويسرية حيث تسلم السفير المصري محمد نجم القطعة الأثرية نيابة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة.

