بيكهام عن ميسي: لا أصدق أننا نملك هذا اللاعب في ميامي.. يجب ان يفوز بالكرة الذهبية

أشاد الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، بالمستوى الذي يقدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لا يزال يشعر بالدهشة من وجود النجم المخضرم ضمن صفوف فريقه، رغم تقدمه في العمر.

وقال بيكهام في تصريحات نقلتها تقارير إعلامية: «ما زلت لا أصدق أننا نملك هذا اللاعب هنا في ميامي، وأنه يلعب لفريقنا».

وأضاف: «ولهذا أذهب إلى التدريبات كل يوم وأشاهده، ولهذا أحضر لمشاهدته كلما سنحت لي الفرصة، لأننا جميعًا نريد أن نرى ليو يلعب إلى الأبد، بصراحة».

وتحدث بيكهام عن استمرار ميسي في تقديم مستويات مميزة، قائلًا: «لكن عندما تراه يفعل أشياء كهذه الليلة، وعندما تراه يقدم كأس العالم الذي قدمه، فليس من قبيل الحظ أن يكون مرشحًا مجددًا للكرة الذهبية».

وأردف: «ليس حظًا، لأنه ربما كان أفضل لاعب في البطولة. لذلك، هو يستحق أن يكون ضمن المرشحين للكرة الذهبية، وبرأيي، يجب أن يفوز بها».

وتأتي تصريحات بيكهام في ظل استمرار ميسي في الظهور بمستويات لافتة مع إنتر ميامي، رغم وصوله إلى سن الـ39 عامًا، مع استمرار اسمه ضمن دائرة المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.