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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«سيميوني» يحسم اختياره للكرة الذهبية: «ميسي» دون أدنى شك

ميسي
ميسي
سارة عبد الله

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن اختياره للاعب الذي يرى أنه يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم.

ورد سيميوني على سؤال حول اللاعب الذي يستحق الفوز بالجائزة، قائلًا: «ميسي، دون أدنى شك. بعد كأس العالم الذي قدمه، وبالنظر إلى عمره، لا شك إطلاقًا».

ويواصل ليونيل ميسي حضوره ضمن أبرز الأسماء المرتبطة بجائزة الكرة الذهبية، في ظل مسيرته الحافلة بالإنجازات والجوائز الفردية والجماعية، إلى جانب تتويجه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم.

ويأتي رأي سيميوني ليعكس تقديره الكبير للنجم الأرجنتيني، الذي يرى مدرب أتلتيكو مدريد أن إنجازاته، إلى جانب ما قدمه في كأس العالم، تجعله الاختيار الواضح من وجهة نظره.

الكرة الذهبية الأرجنتيني دييجو سيميوني ميسي

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