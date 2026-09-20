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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. محافظ دمياط يترأس اجتماعًا لمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة مستجدات عدد من الملفات، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

اجتماع مع الوحدات

وشارك في الاجتماع الأستاذ وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وسمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، ومحمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وفايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وتناول الاجتماع متابعة موقف ملفات التصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتقنين أراضي الدولة، واستعراض ما تم إنجازه بكل مركز ومدينة، إلى جانب بحث معدلات التنفيذ والإجراءات الجاري اتخاذها لاستكمال الملفات وفقًا للأطر والقواعد المنظمة.

متابعه مستمرة 


وأكد محافظ دمياط أهمية المتابعة المستمرة لهذه الملفات، وسرعة إنهاء الإجراءات واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، و تكثيف العمل و التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات المعنية لتحقيق معدلات إنجاز أفضل.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي المواطن

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