افتتاح المعرض الختامي لمخرجات الورش التدريبية بدمياط

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، المعرض الختامي لمخرجات الورش التدريبية المقام بكوبري دمياط الحضاري، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية «أنا متعلم مدى الحياة»، وبالتنسيق بين وحدة السكان بديوان عام المحافظة وإدارة كوبري دمياط الحضاري.

افتتاح المعرض

جاء ذلك بحضور وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والأستاذة رنا سرحان، مديرة كوبري دمياط الحضاري، والأستاذة شيرين عكاشة، مدير وحدة السكان بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ دمياط أروقة المعرض، واستمع إلى شرح من العارضين حول الأعمال الفنية المعروضة، والتي تمثل نتاج ورش تدريبية فنية نُفذت على مدار أربعة أشهر متواصلة داخل كوبري دمياط الحضاري، بمشاركة متدربين من دمياط والمنصورة، ومن مختلف الأعمار والمستويات الفنية، بما أتاح تجربة تجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي واكتشاف المواهب وتنميتها.

دعم الأنشطة

ويأتي تنظيم المعرض في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وإتاحة الفرصة لعرض مخرجات الورش التدريبية، كما يعكس أهمية استثمار الأماكن التاريخية والثقافية في احتضان المواهب وإتاحة مساحات للتعلم والإبداع، إلى جانب تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالفن والتراث والهوية المحلية .