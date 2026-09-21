بعد غزة مونامور.. محمد نزار في سباق الأوسكار مع فيلم غرق

في إنجاز جديد يعكس تصاعد حضوره الفني، اختير فيلم "غرق" للممثل الشاب محمد نزار لتمثيل الأردن رسمياً في الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار عن فئة الفيلم الدولي الطويل.

وبهذا الاختيار، يحقق محمد نزار إنجازاً نادراً في مسيرته الفنية بكونه ثاني فيلم يشارك في بطولته ويقع عليه الاختيار لتمثيل دولة رسمياً في سباق الأوسكار العالمي؛ وذلك بعد نجاحه البارز سابقاً في بطولة الفيلم الفلسطيني الشهير "غزة مونامور" للمخرجين عرب وطرزان ناصر، والذي مثّل فلسطين رسمياً في الدورة الـ93 للأوسكار، ليؤكد الموهبة الشابة قدرته على اختيار أعمال سينمائية ذات ثقل فني وموضوعي كبير.

فيلم غرق

وفي فيلم غرق يقدّم محمد نزار أداءً لافتًا من خلال تجسيده شخصية ابن يعاني من اضطراب نفسي، في علاقة معقّدة مع والدته التي ترفض الاعتراف بتدهور حالته العقلية، وتتمسك بفكرة أنه يحتاج فقط إلى التوجيه، بينما تقوده الأحداث إلى أزمة إنسانية كبرى. وقد اعتُبر الدور من أبرز أدواره وأكثرها نضجًا على المستوى التمثيلي.

وكان الفيلم قد حصد إشادات نقدية واسعة ورحلة ناجحة في المهرجانات الدولية؛ بدءاً من عرضه العالمي الأول، مروراً بمشاركته في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وصولاً إلى تتويجه بجائزة التانيت البرونزي في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، وعرضه الجماهيري في مهرجان عمّان السينمائي الدولي.

يُعد محمد نزار واحدًا من أبرز الوجوه الأردنية الصاعدة، شارك في أعمال سينمائية بارزة، مثل: فيلم البحر الأحمر يبكي، للمخرج فارس الرجوب، وهو أول فيلم أردني قصير يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ76، كما فاز بجائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي. والفيلم الفلسطيني غزة مونامور، من إخراج الأخوين طرزان وعرب ناصر، والذي انطلق من مهرجان فينيسيا السينمائي، ومثّل فلسطين في سباق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2021.

تواجد نزار على الساحة الدولية سبق أعماله العربية، ففي 2013 شارك بالتمثيل في الفيلم الأميركي Rosewater من إخراج الإعلامي الشهير جون ستيوارت وبطولة النجم المكسيكي غايل غارسيا برنال.

وفي الدراما العربية لمع محمد نزار من خلال الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، الذي يُعرض على نتفلكس ضمن قائمة أعمالها الأصلية، ومسلسل جِن، أول أعمال نتفليكس العربية الأصلية، ومسلسل عبور للمخرج محمد الحشكي، وسلاح بلا جريمة للمخرج أحمد اليسير.