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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن بالقاهرة: توجيهات الرئيس السيسي تضع مصر على طريق الريادة الرقمية

المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
محمد الشعراوي

قال المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ التحول الرقمي في مصر، وتعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد حديث يقوم على التكنولوجيا والابتكار والاستثمار في الكفاءات البشرية.

وأكد أن التوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد وتكامل قواعد البيانات يمثلان نقلة مهمة في تطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بمدى انعكاسه بصورة مباشرة على حياة المواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه.

وأضاف أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنشاء مراكز البيانات العملاقة يعكس توجه الدولة نحو امتلاك بنية تحتية تكنولوجية متطورة قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة التكنولوجية.

وأوضح  أن دعم الصادرات الرقمية وتنمية صناعة الإلكترونيات يمثلان مجالًا واعدًا أمام الشباب المصري، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر شابة مؤهلة وقادرة على المنافسة في مجالات البرمجيات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات في هذا القطاع يمكن أن تسهم في توفير المزيد من فرص العمل النوعية للشباب.

وأشار إلى أن تعزيز الأمن السيبراني والتوسع في شبكات الجيل الخامس ورفع كفاءة ومرونة البنية التحتية للاتصالات أصبحت ضرورة أساسية مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن حماية البيانات وتأمين الفضاء الرقمي يمثلان عنصرين رئيسيين في بناء الثقة لدى المواطنين والمستثمرين.

وشدد المهندس محمد شلبي على أهمية مبادرة «الرواد الرقميون – Digilians» في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الرقمي، مؤكدًا ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية والحياد في اختيار المستفيدين، بما يضمن وصول فرص التدريب والتأهيل إلى الكفاءات المستحقة.

كما أشاد  بالاهتمام بحماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على المنصات الرقمية، مؤكدًا أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية، وإنما يشمل أيضًا بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة تحمي المجتمع وتدعم الأجيال الجديدة.

واختتم أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة بالتأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا والشباب يمثلان ركيزتين أساسيتين لمستقبل الاقتصاد المصري، وأن استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار وصناعة التكنولوجيا من شأنه تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات، وفتح مساحات أوسع أمام الشباب المصري للمشاركة في صناعة المستقبل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير البنية التحتية الرقمية التكنولوجيا الابتكار

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