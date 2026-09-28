نائب يشيد بتصريحات وزير الصحة بشأن توطين صناعة الأجهزة الطبية

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصحة بشأن أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يدعم زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع التصنيع المحلي.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول مستجدات مشروع توطين صناعة الأجهزة الطبية ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لدفعه نحو التنفيذ، بما يدعم زيادة القدرات الإنتاجية والتوسع التدريجي في التصنيع المحلي، إلى جانب بحث سبل دمج أحدث تقنيات الرعاية الصحية ضمن منظومة الخدمات الطبية.

إنشاء وتطوير وحدات متخصصة لعلاج مرضى السكتة الدماغية

وأضاف أن الاجتماع شهد متابعة مستجدات التعاون بين الوزارة وشركة فيليبس في إنشاء وتطوير وحدات متخصصة لعلاج مرضى السكتة الدماغية، ومناقشة سبل التوسع في تطبيق النماذج الناجحة وتعميمها بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وبحث الجانبان دمج التكنولوجيا الطبية الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية.

وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش مقترح تطبيق حلول العناية المركزة «عن بُعد» على غرار النماذج المطبقة في معهد كارولينسكا بالسويد، بما يتيح الاستفادة من التقنيات الرقمية لمتابعة المرضى بعد خروجهم من المستشفى من خلال حلول المراقبة والمتابعة المنزلية.

من جانبها، أكدت أوزليم فيدانجي حرص الشركة على مواصلة استثماراتها في مصر وتطلعها إلى الاستفادة من إمكاناتها كمركز للتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، معربة عن تقديرها للشراكة والتعاون القائم مع الوزارة.