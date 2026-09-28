قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يرتفع سعر الخبز السياحي إلى 2.30 جنيه؟.. الشعبة تعلن مفاجأة
الوزراء: 6.9 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2025
أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا.. القبض على دجال بأسيوط
ماتيوس كونيا يثير تفاعل المصريين بصورة أمام الأهرامات بقميص الفراعنة.. شاهد
اللبناني صالح عبد النبي يوجه رسالة شكر إلى الشرطة المصرية.. اعرف السبب
نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل 275 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل
9 منتخبات بلا أهداف في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2027
60 %.. الرعاية الصحية تقدم حزمة مزايا مالية جديدة للعاملين بالمناطق النائية
عاصفة نور إيستر تضرب شمال شرق أمريكا.. فيضانات وانقطاع الكهرباء وتعطل الرحلات
إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة.. وزير الصحة يتابع التنفيذ ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 495 سريرًا
الرئيس السيسي يوجه بتقديم التسهيلات لدعم استكشاف الذهب في مصر
مكياج ومرايات وبرفانات وموبايلات| حصيلة تفتيش حقائب طلاب وطالبات اعدادي بمدرسة بالغردقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يشيد بتصريحات وزير الصحة بشأن توطين صناعة الأجهزة الطبية

إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصحة بشأن أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يدعم زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع التصنيع المحلي.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول مستجدات مشروع توطين صناعة الأجهزة الطبية ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لدفعه نحو التنفيذ، بما يدعم زيادة القدرات الإنتاجية والتوسع التدريجي في التصنيع المحلي، إلى جانب بحث سبل دمج أحدث تقنيات الرعاية الصحية ضمن منظومة الخدمات الطبية.

إنشاء وتطوير وحدات متخصصة لعلاج مرضى السكتة الدماغية

وأضاف أن الاجتماع شهد متابعة مستجدات التعاون بين الوزارة وشركة فيليبس في إنشاء وتطوير وحدات متخصصة لعلاج مرضى السكتة الدماغية، ومناقشة سبل التوسع في تطبيق النماذج الناجحة وتعميمها بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وبحث الجانبان دمج التكنولوجيا الطبية الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية.

وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش مقترح تطبيق حلول العناية المركزة «عن بُعد» على غرار النماذج المطبقة في معهد كارولينسكا بالسويد، بما يتيح الاستفادة من التقنيات الرقمية لمتابعة المرضى بعد خروجهم من المستشفى من خلال حلول المراقبة والمتابعة المنزلية.

من جانبها، أكدت أوزليم فيدانجي حرص الشركة على مواصلة استثماراتها في مصر وتطلعها إلى الاستفادة من إمكاناتها كمركز للتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، معربة عن تقديرها للشراكة والتعاون القائم مع الوزارة.

المشروعات الاستثمارية وزير الصحة والسكان توطين صناعة الأجهزة الطبية التصنيع المحلي منظومة الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

ترشيحاتنا

الشرطة

مطبوعات بدون تفويض.. القبض على مالك مطبعة بالقليوبية

أموال

هجرة غير شرعية.. القبض على سيدة غسلت 15 مليون جنيه

المتهمين

القبض على 10 أشخاص يستغلون 12 طفلا فى أعمال التسول بالجيزة

بالصور

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد