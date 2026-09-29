قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، والإعفاء من "مقابل التأخير" 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027، وذلك في استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين.

وأوضح كجوك - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - "أن المواطنين تجاوبوا معنا وسجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية على «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم، وقد أنشأ 1٫5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على "الموبايل أبلكيشن" وتلقينا 1٫2 مليون إقرارًا ضريبيًا، قائلاً: "شكرًا للجميع على التفاعل والثقة".

وأضاف "أننا سنعمل بكل جدية وجهد لتطوير «الموبايل أبلكيشن» والتبسيط والتيسير من أجل خدمة مميزة لشركائنا"، موضحًا أننا سنعمل فورًا على تحسين «السيستم» وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، وسيكون هناك زيادة كبيرة ومؤثرة في أعداد الدعم الفنى لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات أمامهم.

وأشار إلى العمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، قال رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح "حزمة تسهيلات الضرائب العقارية"، وكذلك هناك قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات بمزيد من التيسيرات، لافتًا إلى أننا سنتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.

وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية 6 أشهر تسرى على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.

