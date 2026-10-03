حمدان بن راشد يزور قائد رحلة فلاي دبي بالمستشفى ويشيد بشجاعته

زار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قائد رحلة «فلاي دبي» سميت ماتشهار، في المستشفى، للاطمئنان على حالته، مشيدًا بما جسده من شجاعة ومسؤولية وحرص على حياة الركاب.

وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أثناء زيارة سميت ماتشهار.. طيار فلاي دبي الذي جسد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس».

وأضاف: «له منا ومن قيادة الدولة كل التقدير والثناء.. فخورين بأن يكون جزءًا من فريقنا.. وجزءًا من قصة وطننا.. وجزءًا من تجربتنا الإنسانية في دولة الإمارات.. وطن المحبة.. ووطن السلام.. ووطن الحياة».

وتأتي زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد تقديرًا لما قام به قائد الرحلة من تصرفات عكست روح المسؤولية والحرص على سلامة الآخرين، في موقف حظي بإشادة واسعة، وأبرز قيم الشجاعة والتفاني التي يتحلى بها العاملون في قطاع الطيران.