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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الحنيه اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الحنيه
سعر الدولار مقابل الحنيه
علياء فوزى

استقرت أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، على صعوده أمس الثلاثاء في  أغلب البنوك العاملة في مصر.

وتخطي متوسط سعر بيع الدولار حاجز الـ 50.50 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء العملة الأمريكية في مصر بسعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، والبنك المصري الخليجي عند 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية لدى أكبر بنك قطاع خاص في مصر مستوى 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، وتطابق معه في السعر ذاته كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك بيت التمويل الكويتي، والأهلي الكويتي.

وتداول في  بنوك الإسكندرية وHSBC والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) الدولار عند مستوى 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنكي البركة وأبوظبي التجاري إلى 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأربعاء 

وسجل سعر الدولار رسميا وفقا للبنك المركزي المصري نحو 50.45 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

 جاء المصرف العربي الدولي (AIB) في مقدمة البنوك الأقل سعرًا لبيع الدولار للجمهور بسعر 50.25 جنيه للبيع و50.15 جنيه للشراء.

 يليه كل من بنك الكويت الوطني (NBK) وبنك فيصل الإسلامي بتقديم سعر بيع عند 50.50 جنيه وسعر شراء 50.40 جنيه.

أسعار الدولار الأمريكي أسعار الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي العربي الأفريقي الدولي الدولار

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